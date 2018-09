Experten für saubere Luft: Palas aus Karlsruhe produziert Messgeräte für Feinstaub und Co. - und ist darin Weltmarktführer!

Feinstaub ist spätestens seit den geplanten Fahrverboten in Stuttgart in aller Munde. Befindet sich zu viel Feinstaub in der Luft, müssen die Autos stehenbleiben. Doch wie gelangen die schädlichen Partikel überhaupt in die Luft, wie werden sie gemessen und welche Rolle spielen Stickoxide bei der Luftverschmutzung? Wir haben mit dem Karlsruher Unternehmen Palas gesprochen - hier werden Feinstaub-Messgeräte hergestellt und nicht nur nach Stuttgart, sondern in die ganze Welt geliefert.

Um Feinstaubbelastung in Großstädten im Blick zu behalten, gibt es Messstationen. In Baden-Württemberg werden diese von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) betrieben. Die Geräte für die Messstationen liefert eine Karlsruher Firma: Palas.

Im Raum Karlsruhe befinden sich vier solcher Stationen, eine davon in der Reinhold-Frank-Straße, die andere im Nordwesten der Stadt. Außerdem gibt es noch in Eggenstein und Pfinztal je eine Messstation. Feinstaub, das sind von Luft getragene Partikel, welche vom Menschen eingeatmet und bei zu hoher Konzentration entsprechende Schäden verursachen können.

Natürlicher versus schädlicher Feinstaub

Zu unterscheiden ist dabei von Menschen geschaffener Feinstaub (beispielsweise die Freisetzung von feinen Partikeln beim Metallabrieb von Bremsen, Ruß oder Abgase von Autos und Industrie) und natürlicher Feinstaub.

Bei natürlichen Quellen des Feinstaubs handelt es sich aber eher um mineralisches Material, das in der Regel unbedenklich ist: "Feinstaub, der auf natürlichem Weg entsteht ist eher weniger gefährlich für den Menschen. Allenfalls der Feinstaub, der von Pflanzen kommt, ist für Allergiker ein Problem", so sagt Stefan Hogekamp. Ein weiteres Beispiel für natürlichen Feinstaub sind Meersalzpartikel, welche bei starkem Seegang im Meer freigesetzt werden können.

Wie wird Feinstaub gemessen?

Die Messung der Partikel funktioniert so, "dass man einen kleinen Luftmengenstrom von fünf Litern pro Minute durch eine Messzelle schickt. In dieser Messzelle wird mit Licht in den Gasstrom hineingeleuchtet und wenn dann die Partikel durch die Lichtzone hindurchtreten, streuen sie eine kleine Menge Licht seitwärts weg", erklärt Stefan Hogekamp das Prinzip.

Hogekamp ist Abteilungsleiter Feinstaub bei Palas und damit Experte für die Messgeräte. Der Messvorgang wird als optische Lichtstreuung bezeichnet. Mit modernster Technik, teils im Minutentakt, werden mit den Palas-Geräten schädliche Luftpartikel in einer hohen Genauigkeit gemessen.

Er vergleicht das mit dem Ausklopfen eines Kissens an einem sonnigen Tag: Die Staubpartikel sammeln sich vor dem Fenster und blitzen im Sonnenlicht auf. Genau diesen Effekt nutzen auch die Palas-Geräte. "Sie machen sich zunutze, dass die Partikel Licht streuen. Das kann über einen hochempfindlichen Sensor gemessen werden und die Menge des Lichts, die man dort von jedem einzelnen Partikel empfängt, ist ein Maß für die Partikelgröße", so Hogekamp gegenüber ka-news weiter.

Unterschätzte Gefahr "Stickoxide"

Nach Ansicht von Palas gibt es aber noch andere Gefahren, die in den Feinstaub- und Fahrverbotsdiskussionen rund um Stuttgart oft zu kurz kommen: "Stickoxide sind eigentlich das Hauptproblem in Stuttgart, weshalb der Alarm heute eigentlich eher Stickoxidalarm heißen sollte", so Hogekamp. Er plädiert daher dafür, den Fokus noch mehr auf die Stickoxidproblematik zu legen.

"Beim Feinstaub erkennt man in Deutschland eigentlich eine rückläufige Tendenz und beim Stickoxid ist das noch nicht überall in der gleichen Weise der Fall", so Hogekamp weiter. In den 60ern, 70ern oder 80ern gab es es nach Hogekamps Aussagen noch ganz andere Größenordnungen bei Feinstaubmessungen. "Da hat es inzwischen extreme Verbesserungen gegeben", wie der Abteilungsleiter gegenüber ka-news erklärt.

Feinstaub gibt es auch in den eigenen vier Wänden

Wenn von Feinstaub gesprochen wird, denken viele nur an den Straßenverkehr, doch auch in geschlossenen Räumen tritt er auf: "Das liegt einfach daran, dass der Feinstaub aus der Außenluft ins Gebäude hineingelangt und sich auf dem Boden ablegt", sagt Hogekamp.

"In einem schlecht gereinigten Raum können Sie sogar eine höhere Feinstaubbelastung vorfinden, wenn sich Menschen durch diesen Raum hindurch bewegen und alles aufwirbeln, als in der Außenluft", so Hogekamp. Deshalb empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung durch Feuchtwischen oder Staubsaugen.