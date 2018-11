Autofahrer die im Bereich Karlsruhe und Wörth unterwegs sind müssen sich bald wieder auf viel Stress und vor allem lange Wartezeiten einstellen: Die Rede ist von der Rheinbrücke. Das Bauwerk ist die einzige Überführung im Umkreis von 25 Kilometern, die Baden-Württemberg mit Rheinland-Pfalz verbindet. So ist die Brücke Hauptverkehrsader und daher stark belastet. Ab Montag sollen die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen beginnen. Dabei wird auch ein Ingenieurs-Team des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sein, das die laufenden Maßnahmen zur Instandsetzung zu wissenschaftlichen Zwecken begleitet.

Seit 1966 führt die 292 Meter lange Brücke die Bundesstraße 10 über den Rhein und verbindet Karlsruhe mit Wörth. Damals war das Bauwerk auf eine Verkehrsbelastung von 18. 000 Fahrzeugen pro Tag ausgelegt, inzwischen hat sich die Zahl auf 80 bis 90.000 Überfahrten pro Tag verfünfacht. Die in den vergangenen Jahren ständig gestiegenen Verkehrsbelastung hat ihre Spuren am Bauwerk hinterlassen. Die Ingenieure des KIT begleiten die Instandsetzung der Rheinbrücke Maxau wissenschaftlich.

"Bauteile und Schweißnähte ermüden und können Risse entwickeln", erklärt Dr. Daniel Ruff, Geschäftsführer der Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine am KIT (VAKA). Besonders problematisch sei der stark gestiegene Anteil an Schwerlastverkehr. Um die Rheinbrücke für die hohe Verkehrsbelastung zu ertüchtigen, erhält sie einen neuen Belag aus Spezialbeton, der im Verbund mit der stählernen Fahrbahnplatte die Tragfähigkeit der Brücke erhöhen soll.

"Wir messen mit verschiedenen Sensoren das Tragverhalten der Brücke vor und nach der Sanierung, um Verbesserungen zu verifizieren und so geeignete Techniken für weitere Brücken zu etablieren," erklärt Thomas Ummenhofer vom KIT die Arbeiten der Wissenschafler. Das Institut für Massivbau und Baustofftechnologie (IMB) und die Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (MPA) des KIT sind für die Bewertung des hochfesten Spezialbetons verantwortlich.

Beton umfangreich in KIT-Laboren getestet

Der wissenschaftlicher Schwerpunkt des Instituts für Massivbau und Baustofftechnologie (IMB) liegt seit vielen Jahrzehnten in der Entwicklung, Prüfung und Bewertung von Hochleistungsbetonen. Die am Institut entwickelten Betone und Materialmodelle kommen weltweit zum Einsatz und sind nahezu in allen nationalen und internationalen Normen und Regelwerken verankert.

Da der Beton speziell auf die örtlichen Gegebenheiten der Rheinbrücke Maxau abgestimmt sein muss, wurden seine Eigenschaften umfangreichen Prüfungen im Labor unterzogen. "Der Einbau dieses Spezialbetons ist technisch extrem anspruchsvoll. Die Handhabung musste an mehreren Probebauteilen getestet werden", so Michael Haist, der das Projekt bereits seit 2013 begleitet. Nachdem die notwendigen Untersuchungen an diesen Probebauteilen nun zufriedenstellend ausgefallen sind, kann die Instandsetzung im November 2018 beginnen und voraussichtlich im Dezember 2019 abgeschlossen werden.

Die Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine des KIT wurde 1921 gegründet und besteht aus den Bereichen Stahl- und Leichtbau sowie Holzbau und Baukonstruktionen. Im bauaufsichtlichen Bereich ist die VAKA als Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle anerkannt und international tätig. Die in vielen Forschungsprojekten gewonnenen Ergebnisse überführen die Wissenschaftler der VAKA in auf die Praxis übertragbare Konzepte.