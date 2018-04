Am 1. April 1968 eröffnete die Allianz Lebensversicherungs-AG eine Zweigstelle in der Karlsruher Karlstraße. Damit ist der Versicherungskonzern seit einem halben Jahrhundert in Karlsruhe präsent.

Um mit dem starken Kundenzuwachs Schritt zu halten, übertrug die Stuttgarter Hauptverwaltung nach und nach immer mehr Aufgaben an die Kollegen in Karlsruhe, die zunächst an verschiedenen Standorten in der Innenstadt arbeiteten. Innerhalb weniger Jahre entstanden in Karlsruhe mehr als 500 neue Arbeitsplätze.

Damit war die Allianz schon in den 1970er Jahren einer der größten Arbeitgeber der Versicherungsbranche in der Fächerstadt. Angesichts der zunehmenden Bedeutung wurde die Karlsruher Dependance der Allianz Lebensversicherung 1973 zur Niederlassung aufgewertet. Zeitgleich begann die Planung für einen zentralen Neubau in der Kriegsstraße nach den Entwürfen der Stuttgarter Architekten Wolfgang Traub und Horst Heer.

Größte Geschäftsstelle in Süddeutschland

Das Bürogebäude wurde im Juni 1977 mit Gästen aus Politik und Wirtschaft feierlich eingeweiht. Mitte der 1990er Jahre erweiterte sich das Tätigkeitsfeld in Karlsruhe. Auf die Übernahme der Vereinten Krankenversicherung folgte 1999 die Gründung der Niederlassung der Allianz Private Krankenversicherung am Kronenplatz.

Nach der Gründung der Allianz Deutschland zogen im Jahr 2008 auch die Mitarbeiter der Krankenversicherung in das Gebäude in der Kriegsstraße. Gleichzeitig ist Karlsruhe auch ein wichtiger Vertriebsstandort: Mit rund 180 betreuten Agenturen im Raum Karlsruhe ist die Geschäftsstelle in der Albert-Nestler-Straße die größte Geschäftsstelle in Süddeutschland.

Insgesamt beschäftigt der Versicherungskonzern in Karlsruhe etwa 700 Mitarbeiter. "Als einer von zwölf Standorten in Deutschland bearbeiten wir hier vom Antrag bis zur Auszahlung alle Kundenanliegen in der Lebens- und Krankenversicherung", so Standortleiter Oliver Haberkorn.