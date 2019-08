Ende 2021 sollte die Stadthalle Karlsruhe fertig modernisiert sein - dieser geplante Termin kann (wieder) nicht gehalten werden. Das geben Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz und Baubürgermeister Daniel Fluhrer am Dienstag bei einem Pressetermin bekannt. Ein neues Datum sowie eine aktuelle Kostenschätzung gibt es derzeit noch nicht. Es ist bereits die zweite Terminverschiebung.

Der prognostizierte Fertigstellungstermin Ende 2021, der auf einer bis Juni 2019 abgeschlossenen Planung basierte, könne nicht mehr eingehalten werden, heißt es von Luczak-Schwarz. "Es hat sich leider gezeigt, dass die Verzögerungen nicht kompensiert werden können", sagt Karlsruhes Erste Bürgermeisterin im Pressegespräch am Dienstag.

Luczak-Schwarz spricht von einer "schwierigen Phase im Bau", Baubürgermeister Daniel Fluhrer ergänzt man ist "noch nicht über den Berg". Bauliche Herausforderungen, die derzeit die Modernisierung erschweren, seien unter anderem die Überlastung im Tragwerk und Betonschäden im Kubus.

Konkrete Zahlen zu den Mehrkosten, welche die Bauverzögerungen unweigerlich erzeugen müssen, gibt es noch nicht: Eine Prognose sei erst möglich, wenn eine Gesamtplanung vorliege und mit den ungestörten Arbeiten begonnen werden können, so die städtischen Verantwortlichen. Aktuell sei keine seriöse Aussage bezüglich Mehrkosten und Zeitverzögerung möglich, so Fluhrer. "Es wäre unverantwortlich, jetzt einen Zeit- und Kostenplan in den Raum zu werfen", so Luczak-Schwarz.

Baustelle seit 2017, Fertigstellung sollte ursprünglich Ende 2019 sein

Seit 2017 wird die Veranstaltungshalle am Kongresszentrum modernisiert. Die Bauarbeiten umfassen fünf Veranstaltungssäle, fünf Konferenz-, 17 Seminarräume und drei Foyers. Es sei eine anspruchsvolle Projektorganisation mit besonders vielen Akteuren, so Anne Sick, Leiterin des Amts für Hochbau und Gebäudewirtschaft.

Die Installationsdichte sei mehrlagig und müsse auf engstem Raum erfolgen, man habe daher das Team verstärkt, weitere externe Fachplaner beauftragt und frühzeitig TÜV-Sachverständige eingebunden, so das Amt.

Ursprünglich waren 58 Millionen Euro angesetzt, Ende 2019 sollte sie fertig modernisiert sein. Erste Verzögerungen wurden im Januar 2018 bekannt, im April folgte eine erste Anpassung im Zeit- und Kostenplan - neuer Fertigstellungstermin wurde auf Ende 2021 angesetzt. Dazwischen: Streit mit dem Ingenieurbüro über vorgelegte Pläne. Anfang 2019 lag das Bauprojekt nach Informationen der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) bei knapp 80 Millionen Euro.



1985 in Betrieb genommen, ist die Stadthalle neben der Gartenhalle, der Schwarzwaldhalle und des Konzerhauses Teil des Karlsruher Kongresszentrums. Sie bietet in fünf Veranstaltungssälen Platz für maximal 4.000 Personen. Hinzu kommen fünf Konferenzräume für bis zu 530 Personen.

