Die vorläufige Jahresbilanz der Sparkasse Karlsruhe beschreibt ein erfolgreiches Jahr 2017. Es wurden fast durchweg gute Ergebnisse erzielt.

Die Sparkasse Karlsruhe hat ihre vorläufige Jahresbilanz veröffentlicht. Das geht aus einer Pressemitteilung der Sparkasse Karlsruhe hervor. "Wir blicken auf ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Jahr zurück", sagt Sparkassendirektor Michael Huber in Hinblick auf die vorläufigen Bilanzzahlen. Viele Projekte und strukturelle Veränderungen seien umgesetzt worden, Fortschritte erzielt und Kosten spürbar gesenkt worden.

Anstieg in fast allen Bereichen

Der Gesamtbestand an Krediten und Darlehen habe sich um sieben Prozent auf 5,656 Milliarden Euro erhöht. Bei Unternehmen und Selbstständigen stieg der Kreditbestand um 11,4 Prozent, was der sehr robusten Konjunkturlage und der großen Investitionsbereitschaft der mittelständischen Firmenkunden zu verdanken ist, so Michael Huber.

Das Volumen neu zugesagter Kredite und Darlehen summierte sich, laut Sparkasse Karlsruhe, im vergangenen Jahr auf 1,441 Milliarden Euro, ein Plus von 19,3 Prozent, womit die Sparkasse Karlsruhe den dritten Platz aller baden-württembergischen Sparkassen belegte. Die Darlehensneuzusagen für Wohnbaufinanzierungen stiegen um 5,3 Prozent auf 533,5 Millionen Euro.

Das Finanzierungsvolumen der 40 Existenzgründer, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet wurden, lag bei 3,8 Millionen Euro. Alle Startups sorgten gemeinsam für 201 neue Arbeitsplätze in der Region.

Kunden vertrauen Sparkasse mehr Geld an

Die Kundeneinlagen erhöhten sich im vergangenen Jahr deutlich über dem baden-württembergischen Sparkassendurchschnitt und stiegen um 3,7 Prozent auf 5,960 Milliarden Euro, so Michael Huber. Allein die Privatkunden vertrauten der Sparkasse 168,6 Millionen Euro neue Einlagen an. Zusätzlich sparten die Privatkunden weitere 56,9 Millionen Euro auf ihren Wertpapierdepots, so die Sparkasse.

Die Bilanzsumme stieg, laut Sparkasse, um 4,2 Prozent auf 7,912 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss habe sich, bedingt durch die EZB-Politik, leicht rückläufig entwickelt und liegt aktuell bei 1,90 Prozent. Trotz des nach wie vor kostenlosen Girokontos Girobest belegt die Sparkasse Karlsruhe bei den ordentlichen Erträgen (0,64 Prozent der DBS) den siebten Platz aller baden-württembergischen Sparkassen. Das Betriebsergebnis vor Bewertung blieb stabil bei 1,00 Prozent der DBS, so die Sparkasse abschließend.