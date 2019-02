vor 20 Minuten Karlsruhe Erfolgreicher Gründer aus der Region: Michael Siebers zählt laut "Forbes Magazine" zu den 30 wichtigsten Unternehmern unter 30

Michael Siebers, Bachelorabsolvent an der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft, wurde vom Wirtschaftsmagazin "Forbes" ausgezeichnet. Der Jung-Unternehmer hat es auf die Liste der 30 wichtigsten Pioniere unter 30 Jahren in Europa geschafft. Aufgestellt wurde er in den Kategorien "Technologie" und "Big Money".