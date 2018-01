Das Karlsruher Start-up für autonomes Fahren "understand.ai" konnte gleich drei Unternehmen aus der IT-Branche als Investoren für sich gewinnen. Darunter auch die LEA Partners GmbH, ebenfalls mit Hauptsitz in Karlsruhe.

Über eine sogenannte Seed-Finanzierung in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar kann sich das Karlsruher Start-up understand.ai freuen. Unter einer Seed-Finanzierung ("Seed" englisch für Samen) versteht man in der Wirtschaft eine Frühfinanzierung in ein junges Unternehmen, in dem Investoren Potenzial sehen. Das sehen drei Firmen ganz offensichtlich in dem jungen Unternehmen understand.ai. Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom LEA Partners, ebenfalls mit Sitz in Karlsruhe. Weitere Investoren sind das britische Unternehmen Frontline Ventures, Synapse Partners und das Karlsruher Unternehmen Agile Partners.

Das junge Start-up understand.ai hat sich auf Trainings- und Validierungsdaten für selbstfahrende Fahrzeuge spezialisiert. Als führender Anbieter von Bild- und Videodaten für autonome Fahrzeuge verändere understand.ai die Art und Weise, wie Trainingsdaten generiert werden und konzentriert sich dabei auf einen kombinierten Mensch-Maschine-Ansatz, um die Effizienz und Qualität von Daten-Annotationen zu erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Investoren von Arbeit des Start-up beeindruckt

AI-Systeme seien nicht perse intelligent, sie müssten trainiert werden, so understand.ai-Gründer und Geschäftsführer Marc Mengler. "Aktuell werden Millionen von Pixeln in Bild- oder Videodaten manuell markiert oder eingefärbt. Das ist zeitaufwändig, kostspielig und sehr fehleranfällig. Basierend auf künstlicher Intelligenz entwickelt understand.ai Technologien und Produkte, die unseren Kunden helfen, das Autonome Fahren der Stufe 5 wesentlich schneller zu erreichen", so Mengler weiter.

Man sei extrem beeindruckt von der Vision des Teams und der Qualität und Tiefe der zugrundeliegenden Technologie, äußerte sich Christian Roth von bei LEA Partners überzeugt. Mit ihren proprietären Deep Learning-Methoden und Modellen wird understand.ai den Markt nachhaltig verändern, so Roth weiter. LEA Partners unterstützt nach eigenen Angaben als unternehmerischer Eigenkapitalpartner Gründer und Management-Teams in unterschiedlichen Entwicklungsphasen bei ihrem Wachstum und dem Erreichen einer führenden Marktposition.

Kunden kommen aus dem In- und Ausland

Das Team von understand.ai kombiniere ein tiefes Branchenverständnis mit wissenschaftlicher Exzellenz und setzt sich aus Entwicklern des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und anderen führenden europäischen Universitäten zusammen, lobt LEA-Partners. Zu den Kunden zählen große Automobilhersteller und Zulieferer in Deutschland und den USA. "Mit unserem Investment wird understand.ai den Ausbau des Teams sowie die Expansion insbesondere in den USA massiv vorantreiben", erklärt Sebastian Müller, Managing Partner bei LEA Partners, in der Pressemitteilung aus. Außerdem konnte man nach eigenen Angaben Jan Hichert von Agile Partners als erfolgreichen Serienunternehmer gewinnen, der als Board-Mitglied die weitere Entwicklung eng begleiten soll.