20 Millionen Euro Fördergelder gibt es für die "kauft lokal"-App des Businessclub Connection. Die Deutsche Stadtmarketing Gesellschaft unterstützt die Teilnahmegebühren der Einkaufspartnerschaften lokaler Geschäfte für ein Jahr. Um das Geld zu erhalten, muss die jeweilige Stadt einen Förderantrag stellen.

"Ihr kauft lokal - wir spenden" ist der Slogan des Projekts von Marc Eisinger und Daniel Tomovski. Eisinger ist Gründer und Initiator des Netzwerks "Businessclub Connexxtion". Daniel Tomovski kam zum Start des "kauft lokal"-Projekts hinzu und betreut als "Lokal-Lobbyist" die Region Karlsruhe.

Mit der App "kauft lokal" können Kunden einen Teil ihres Kaufpreises an lokale Vereine spenden lassen. Das Charity-Shopping soll einen Anreiz setzen, den Umsatz in der eigenen Stadt zu lassen und damit die Vielfalt des Einzelhandels in Innenstädten zu fördern. Gestartet ist die App in Achern, seit Oktober 2018 gibt es das Projekt auch in Karlsruhe - seit März 2019 die dazugehörige App.

"Unsere Städte sterben aus"

"Unsere Städte sterben langsam aber sicher aus und es ist allerhöchste Zeit, den Handel vor Ort aktiv mit Innovationen zur Belebung der Innenstädte zu unterstützen", so Matthias Kant, Geschäftsführer der Deutsche Stadtmarketing Gesellschaft mbH aus Krefeld in einer entsprechenden Pressemeldung. "Wir sind nach eingehender Prüfung davon überzeugt, dass das Gesamtkonzept 'Ihr kauft lokal – wir spenden' des Businessclub Connexxtion ein wichtiges Instrument ist, genau dies zu tun."

Mit ihrer Förderung bezuschusst die Deutsche Stadtmarketing Gesellschaft die Teilnahmegebühren der Einkaufspartnerschaften lokaler Firmen/Geschäfte für ein Jahr mit monatlich netto dreißig Euro pro Einkaufspartner und für weitere vier Jahre mit monatlich netto zwölf Euro pro Einkaufspartner.

Städte müssen Förderantrag stellen

"Durch diese Förderung", so Marc Eisinger, "können die Initiatoren das Konzept als Einkaufspartner ohne großen finanziellen Aufwand testen. Wir sind sehr froh und stolz, die Deutsche Stadtmarketing Gesellschaft als Förderpartner in dieser frühen Phase mit 'an Bord' zu haben."

Den Förderantrag kann nur die jeweilige Stadt direkt bei der Deutschen Stadtmarketing Gesellschaft stellen. "Damit wollen wir sicherstellen, dass die Umsetzung dieses Konzepts in den Städten auch von den lokalen Stadtmarketingorganen mitgetragen wird", so Matthias Kant, "denn nur wenn das örtliche Stadtmarketing dieses Konzept gemeinsam mit dem Businessclub umsetzt, sind wir vom Erfolg dieses Konzepts im Einzelfall überzeugt. Wir werden für diese Förderung bis zu 20 Millionen. Euro in den nächsten Jahren bereitstellen."

Man befinde sich in entsprechenden Gesprächen mit der Stadt, um die Fördergelder zu beantragen, heißt es vonseiten der "kauft lokal"-Verantwortlichen gegenüber ka-news.de.