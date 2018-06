Die Stadtwerke Karlsruhe wurden vergangene Woche für ihr Engagement in erneuerbaren Energien belohnt: Sie haben den Energiewende Award 2018 gewonnen.

Die Stadtwerke Karlsruhe wurden vergangene Woche mit dem Energiewende Award ausgezeichnet. Damit befindet sich das Unternehmen unter den fünf besten von 1.300 untersuchten deutschen Energieversorgern in der Kategorie Strom.

"Ich freue mich über diese Auszeichnung, denn sie zeigt, dass wir mit unserem Engagement in Sachen erneuerbare Energien und mit unseren Produkten die Energiewende vor Ort umsetzen und unsere Kundinnen und Kunden bei diesem nicht einfachen Veränderungsprozess mitnehmen", sagt Michael Homann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Stadtwerke, in einem Bericht an die Presse.

Ökostrom-Angeboten und mehr

Die teilnehmenden Energieversorger wurden vom Marktforschungsunternehmen EUPD Research bewertet. Dafür wurde die Sicht des Endkundens untersucht: Von Januar bis Ende März 2018 hat das Unternehmen tausende Kunden befragt, wie gut sich die Unternehmen im Sinne der Kunden für die Energiewende engagieren. Die Stadtwerke hätten unter anderen mit zertifizierten Ökostrom-Angeboten, Investitionen in regenerative Energieerzeugung und Mietmodellen für Strom produzierende Heizungen die Jury überzeugt.