12.02.2018 10:45 Karlsruhe EnBW steigt bei Offshore-Windenergie in Taiwan ein

Der Karlsruher Energiekonzern EnBW weitet sein Engagement in der Offshore-Windenergie nach Asien aus. Als erster Schritt einer neuen internationalen Wachstumsstrategie steige das Unternehmen mit 37,5 Prozent in die Entwicklungsgesellschaften für drei Projekte in Taiwan ein, teilte EnBW am Montag mit.

