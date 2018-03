Am Mittwochmorgen wurde im Zuge des Großprojekts "Austausch der Kokskammern" in der Mineralölraffinerie Oberrhein (MiRO) die erste von zwei neuen Kammern in die Koker-Anlage eingebaut. Gut eine Stunde dauerte der Vorgang, bis die 35 Meter hohe Kammer im Inneren der Anlage verschwunden war.

Die Zahlen sind schwindelerregend: Mit Hilfe eines 135 Meter hohen und 2.000 Tonnen schweren Ringkrans war die etwa 400 Tonnen schwere Kokskammer in die Anlage der MiRO eingebaut worden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Arbeitsbereich rund um den Kran großräumig abgesperrt. Die Kammer ist die erste von zwei neuen "Coke Drums" in der Karlsruher Mineralölraffinerie. Schwere Rückstände aus der Rohöldestillation sollen in den Kammern in marktgerechte Gas- und Benzinkomponenten, Dieselkraftstoff oder Heizöl umgewandelt werden.

Die Verantwortlichen der MiRO sprechen von einem "Meilenstein" des Großprojekts. Am Mittwochmorgen war es dann soweit: In rund einer Stunde wurde die 35 Meter hohe Coke Drum aus Spezialstahl mit dem Ringkkran in die Anlage gehievt und damit der sichtbare Teil der Arbeit beendet. Die zweite Coke Drum soll in den nächsten zwei Wochen eingebaut werden. Der verantwortliche Projektleiter Frank Wischniewski zeigte sich gegenüber ka-news zufrieden mit dem Ablauf nachdem die Kammer im Inneren der Anlage verschwunden war. "Der sichtbare Teil ist damit weitestgehend abgeschlossen, es folgen jetzt noch Anschlussarbeiten wie Rohrleitungsarbeiten." Im April soll die Koker-Anlage der MiRO wieder in Betrieb gehen.

Einbau der ersten Coke Drum bei der Miro Alle Bilder

Fast 35 Jahre waren die alten Kammern in der Mineralölraffinerie im Einsatz, 1984 wurden sie eingebaut. Der hohe Verschleiß veranlasste den Konzern deshalb dazu die Behälter zu erneuern. Der Austausch wird im Zuge einer Großinspektion der MiRO genutzt, bei der die Anlagen still stehen. Die Planungen für den Austausch der Koker dafür begannen bereits 2013, wie Projektleiter Wischniewski erläutert. Dann galt es die Gesellschafter zu überzeugen um in die genaueren Planungen gehen zu können. Die MiRO hofft darauf, dass die neuen Kokskammern eine noch längere Betriebslaufzeit haben werden als die alten Coke Drums. Etwa 75 Millionen Euro wurden bei dem Projekt in die Anlage investiert.