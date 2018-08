Eine Trockenperiode und Dauerhitze bestimmten in den vergangenen Wochen die Wetterlage auch rund um Karlsruhe. Ein Großteil der Landwirte leidet unter der langen Trockenheit und beklagt Ernteausfälle. Auch den Winzern macht die wochenlange Dürre mittlerweile Sorgen, Regen würde jetzt auch den Trauben kurz vor der Ernte gut tun. Die soll in diesem Jahr deutlich früher anfangen als sonst. ka-news hat sich bei Winzern in Baden und der Pfalz umgehört, welche Auswirkungen das Sommerwetter der letzten Wochen auf die Weinlese in der Region hat.

Sommer, Sonne, heiße Temperaturen: Das Wetter in den letzten Wochen war in erster Linie von Trockenheit und Hitze geprägt. Das sorgte bei vielen Landwirten für lange Mienen. Etwas optimistischer blickten die Winzer der Sommersonne entgegen, doch auch ihnen bereitet die anhaltend lange Trockenperiode mittlerweile Sorgen.

Durch die Hitze wird sich die Ernte nun aber deutlich nach vorne verschieben, denn die Sonne lässt die Trauben schneller und größer reifen. Deshalb startet die Weinlese in diesem Jahr so früh wie nie. Auch in den Weinbaugebieten in Baden und der Pfalz rollt der Traubenvollernter früher an. "Die Weinlese wird bei uns wahrscheinlich schon in der letzten Augustwoche beginnen, da die Vegetation schon sehr weit fortgeschritten ist", bestätigt Volker Hartmann von der Weinmanufaktur Weingarten auf ka-news-Nachfrage.

Der Grund: der frühe Austrieb und die frühe Blüte. Die beschert den Winzern in der Region einen Reifevorsprung von zirka drei Wochen. "Die warmen Temperaturen im Sommer trugen zur schnellen Entwicklung der Beeren bei", erklärt Hartmann im Gespräch mit ka-news weiter.

Durch den frühen Erntebeginn beginnen auch die Herbstvorbereitungen früher. Dazu gehört beispielsweise die Koordination der Erntemaschine, wann welche Sorten gelesen werden, oder auch die Einteilung der Erntehelfer. Normalerweise liegt der Beginn der Weinlese zwischen Mitte und Ende September.

In Weingarten wird hohe Qualität und Quantität erwartet

Über die Qualität der Weinlese macht sich Hartmann derweil keine Sorgen: "Wir rechnen mit einer sehr guten Qualität und auch hohen Menge, die wahrscheinlich bis zu 30 Prozent über der vom Vorjahr liegen wird. Bleibt es weiterhin trocken, werden die Trauben kleiner und dann wird die Menge natürlich etwas zurück gehen - allerdings bleibt die Qualität gut und verbessert sich sogar noch", erklärt Winzer Hartmann gegenüber ka-news.

Eine nasse Abkühlung von oben wäre jetzt nicht nur für Wälder, Flussläufe und Tiere von Vorteil - auch den Winzern würde ein paar Tage Regen mit Blick auf die Weinbeeren in die Karten spielen. "Die anhaltende Trockenheit bereitet uns gerade in den jungen Weinbergen Sorgen, da hier die Wurzeln noch nicht tief genug sind, um an Wasser in tieferen Bodenschichten zu gelangen", weiß Pascal Oberhofer aus Edesheim bei Landau in der Pfalz.

Wer Rotwein mag, der wird sich über über das aktuelle Wetter freuen: "Das ist optimal für Rotweinsorten, um farbkräftige und gut ausgereifte Trauben zu erzeugen. Dagegen wären kühlere Temperaturen ab Reifebeginn für Weißwein vorteilhafter", so der Jungwinzer vom Weingut Oberhofer.

Auch Trauben können "Sonnenbrand" bekommen

Bleibt es aber weiterhin so sonnig und trocken, können Trauben, wie andere Früchte, durch Sonnenbrand geschädigt werden. "Gerade bei sehr hohen Temperaturen, über 35 Grad, so wie in den vergangenen Tagen, steigt das Risiko noch mal an", sagt Pascal Oberhofer gegenüber ka-news. Besonders gefährdet sind empfindliche Sorten, wie Riesling, Chardonnay oder Bacchus. Daher müssen Weißweinsorten vorsichtiger Laub freigelegt werden - "entblättern" nennt das der Winzer - weil sie dann mehr Sonne abbekommen.

Schäden können nicht nur durch direkte Sonneneinstrahlung, sondern auch durch einen sogenannten Hitzestau innerhalb eines Weinberges entstehen. "Dabei trocknen anfangs nur einzelne Beeren ein, bei starkem Befall vertrocknen zudem die Stiele und die Traube kann teilweise oder komplett abwelken", erklärt der Winzer aus der Pfalz im Gespräch mit ka-news.

Lange Regenperiode birgt Risiken für die Qualität der Trauben

Auch Oberhofer rechnet mit einer früheren Ernte: "Aktuell gehe ich davon aus, dass wir etwa Ende August, Anfang September mit der Lese beginnen werden. Davor werden bereits die Sektgrundweine und frühe Sorten wie Regent gelesen", erklärt der Winzer aus der Pfalz. Dort wo ausreichend Wasser zur Verfügung steht, rechnet er mit guten Erträgen. Allerdings sei es schwer schon jetzt eine sichere Prognose zu stellen, wie gut die Weinlese letztlich verläuft, da viel davon abhängt, wann und wie viel es noch regnen wird.

"Optimal wäre jetzt natürlich Regen, um den Wasservorrat wieder aufzufüllen. Kommt allerdings eine lange Regenperiode, besteht die Gefahr von Fäulnis. Das wäre für die Qualität der Trauben nicht von Vorteil!", sagt Volker Hartmann. Das wäre ein Fall, vor dem die beiden Winzer nun Angst haben.

Denn durch zu viel Regen könnte es zu Volumenzunahme kommen - und dadurch zu gegenseitigem Abdrücken oder auch Aufplatzen der Traubenbeeren. "Das wiederum wären optimale Voraussetzungen für Fäulnis an den Beeren. Starkregen und Hagel würden diesen Effekt noch verstärken", beschreibt Oberhofer ein mögliches Worst-Case-Szenario für die Winzer, das ihnen hoffentlich erspart bleibt.