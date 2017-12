Im neuen Kulturmonitor der Europäischen Kommission belegt Karlsruhe den zweiten Platz unter den Städten mit 250.000 bis 500.000 Einwohnern. Das Ranking zeigt auf, welchen Beitrag Kultur und Kreativität zum wirtschaftlichen Wachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen leisten.

Der Europaabgeordnete Daniel Caspary (CDU) ließ zum aktuellen Kulturmonitor in einer Pressemitteilung verkünden: "Die Kulturförderung nimmt in Karlsruhe einen wichtigen Platz ein. Das jetzige Ergebnis ist eine tolle Anerkennung für die konsequente Arbeit, die seit langen Jahren im Haupt- und Ehrenamt geleistet wird."

29 Einzelindikatoren in drei Dimensionen zusammengefasst

Insgesamt 168 ausgewählte Städte in 30 europäischen Ländern - neben den EU-Mitgliedstaaten auch Norwegen und die Schweiz - wurden in dem Städtevergleich gegenübergestellt und anhand von insgesamt 29 Einzelindikatoren, die in drei Dimensionen zusammengefasst sind, verglichen.

Die erste Dimension, "kulturelle Dynamik", misst den kulturellen "Puls" der Städte im Hinblick auf die Infrastruktur im Kulturbereich und die kulturelle Teilhabe. Die Dimension "Kreativwirtschaft" schlüsselt auf, in welchem Umfang der Kreativ- und Kultursektor zur Beschäftigungslage beitrage und Innovationen anschiebe.

Die dritte Dimension "Kulturumfeld" erhebt die materiellen und immateriellen Werte, die eine Stadt für Kreativschaffende attraktiv machen, teilt Caspary mit. Die Werte für Karlsruhe sprechen eine eindeutige Sprache: 13,3 Prozent der lokal ansässigen Unternehmen und 7,3 Prozent aller Beschäftigten in der Fächerstadt sind im Kultur- und Kreativsektor tätig. Insgesamt also Platz Zwei.