vor 5 Stunden Karlsruhe E-Gamer-Event wird live gesendet: Deutschlandweit bekanntes Public Viewing ist in Karlsruhe

16-Zocker-Teams kämpfen beim Computerspiel Dota 2 um Ruhm und Ehre. "The International" gilt in E-Gamer-Kreisen als bedeutendstes Turnier dieser Spiele-Reihe. Die KIT-Hochschulgruppe eSports United Karlsruhe (eSUKA) will erneut Schauplatz des größten Public Viewings Deutschlands werden, wenn am 25. August in Vancouver die besten Zocker im Finale antreten.