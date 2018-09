Der Standort Karlsruhe wird immer mehr zu einem entscheidenden Knotenpunkt im Schienenverkehr. Grund hierfür ist, dass sich zwei vorrangige Transeuropäische Verkehrskorridore (TEN-Korridore) über die Fächerstadt kreuzen. Deswegen wollen Stadt- und Landkreis die Infrastruktur weiter ausbauen.

"Mittendrin statt nur dabei" scheint das Motto von Karlsruhe zu sein, zumindest wenn man einen Blick auf die Karte von Europa wirft. "In der europäischen Schienensystematik liegt Karlsruhe im Zentrum von Nord/Süd und West/Ost", erklärte Oberbürgermeister Frank Mentrup am Donnerstag in einem Pressegespräch.

"Deswegen brauchen wir eine internationale Initiative, um in das Europäische Schienenverkehrskonzept reinzupassen." Der Ost/West-Korridor verläuft von Paris nach Bratislava und Budapest, während der Nord/Süd-Korridor Rotterdam mit Genua verbindet.

Bahn als Alternative zum Flugzeug und Auto

Die über Karlsruhe laufenden Verbindungen machen inzwischen dem Flugverkehr und dem Auto Konkurrenz. Innerhalb von 5 bis 5,5 Stunden erreicht man mehrmals täglich Städte wie Berlin, Hamburg, Brüssel und Amsterdam - Anfang 2018 ist die Verbindung nach Mailand in knapp 6,5 Stunden dazu gekommen.

Paris erreicht man mit dem TGV in 2,5 Stunden, wobei die Strecke zwischen Karlsruhe und Straßburg vorerst langsam bleibt. Um dies zu beschleunigen, sei der Ausbau der sogenannten "Appenweierer Kurve" erforderlich. Ohne diese Erweiterung, die eine höhere Geschwindigkeit und mehr Kapazität bedeuten würde, bleiben auch die Verbindungen der TEN-Korridore unterentwickelt. Die Maßnahmen zum Thema "Appenweierer Kurve" werden im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 geprüft und bis Ende September 2018 soll diese Untersuchung abgeschlossen sein.

Karlsruhes Stadtoberhaupt Frank Mentrup ist Vorsitzender der Initiative "Magistrale für Europa", ein Bündnis aus vier EU-Mitgliedstaaten, die sich für den Ausbau der Schienenverbindung zwischen Paris und Bratislava einsetzt. Die Region Karlsruhe unterstützt die Initiative bei ihren Themen, infrastrukturelle Engpässe zu beseitigen und die Hochleistungsachse Ost nach West auszubauen.

"Unser Ziel ist eine nachhaltige Mobilität", sagte Mentrup. Karlsruhe ist zudem Mitglied im europäischen Netzwerks EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit), in dem sechs Staaten zusammenarbeiten, gemeinsame Lösungsansätze in Transportfragen zu entwickeln.

Lärmschutz soll, wo nötig, nachgerüstet werden

Landrat Christoph Schnaudigel erklärte am Donnerstag, dass sich der EVTZ mit Themen des Personenfernverkehrs beschäftigt und auf eine möglichst gute Vertaktung hinarbeitet. Auch die Frage des Lärmschutzes bei neuen und bestehenden Strecken muss gezielt gestellt werden. Im Zuge des Ausbaus bereits bestehender Strecken soll nachträglich noch am Lärmschutz gearbeitet werden, dafür gilt es sich laut Landrat einzusetzen.

Zwei Projekte sind laut Mentrup und Schnaudigel aktuell wichtig: Die Abwicklung des Verkehrs um das Herzstück Basel und die infrastrukturellen Maßnahmen auf der Strecke Molzau/Karlsruhe. "Dazu warten wir auf die Ergebnisse der 'Knotenstudie Mannheim', die im Herbst veröffentlicht wird", sagte Schnaudigel.

Diese Studie wird klären, wie viel Infrastruktur zwischen Karlsruhe und Molzau bei Philippsburg zukünftig gebraucht wird und auf welchen Trassen diese abgewickelt wird.

Mehr Güter von der Straße auf die Schiene

Ob neue Strecken im Rheintal gebaut werden oder bestehende erweitert, wird auch auf der Basis der Studienergebnisse entschieden, ebenso im Bezug auf Güterverkehr. "Auf jeden Fall brauchen wir dringend mehr Kapazitäten auf den Schienen und nicht nur auf der A5", sagte Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Frank Mentrup. Insgesamt sollen aber bei allen Maßnahmen die Passagiere im Nahverkehr nicht betroffen sein. Auch der Güterbahnhof in Karlsruhe wird nicht weiter ausgebaut.

Grenzüberschreitende Probleme

Im Nordelsass wurde ebenfalls bereits einiges geschafft. Die Mobil-App der Bahn muss noch auf das nördliche Elsass ausgedehnt werden und eine bessere Mobilität in Hinsicht auf Fahrräder und Fähren geschaffen werden.

Bei der "Frankreichkonzeption" sei die Finanzierung wichtig, so der OB. Bis November will die französische Regierung außerdem über Verbesserungen auf der Rhein-Rhône-Strecke zwischen Mulhouse und Dijon, die Teil der Verbindung zwischen Karlsruhe und Lyon/Marseille ist, entscheiden.

"Es geht hier nicht nur um französische Interessen, sondern auch um europäische Fernverkehrsinteressen", erklärte Mentrup. "Wir brauchen auch wegen der Appenweierer Kurve die Unterstützung unserer Nachbarn!" Das verdeutlicht, dass viele Themen und Probleme nicht nur lokal sind, sondern grenzüberschreitend. Doch erst ab Herbst werden diese Herausforderungen für Karlsruhe angegangen.