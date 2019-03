Die Karlsruher Innenstadt soll attraktiver werden: Stadt will Reklametafeln ab 2020 einheitlicher gestalten

Ein geordnetes Stadtbild ohne blinkende Leuchtreklame - so soll die Karlsruher Innenstadt einmal aussehen. Um das Erscheinungsbild der Kaiserstraße und die dortige Aufenthaltsqualität aufzuwerten, soll die Verwaltung einen Entwurf für eine sogenannte Werbeanlagesatzung ausarbeiten. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Die Satzung soll regeln, welche Reklame an den Fassaden in der Innenstadt angebracht werden darf und welche nicht. Hintergrund ist nach Angaben der Verwaltung eine deutliche Zunahme großformatiger Reklame an Fassaden mit bewegtem Licht und wechselnden Motiven.

Reklame macht Innenstadt unattraktiv

Das hätte mehr leerstehende Läden und weniger Kunden zur Folge. "Im Zuge der Innenstadtumgestaltung durch die Kombilösung soll deshalb die Chance ergriffen werden, den Charme des Stadtkerns zu erhöhen", so die Stadt weiter. "Hierzu reichen Bauordnungs- und Planfeststellungsrecht derzeit nicht aus."

Mit der neuen Satzung soll die Werbung im Stadtbild den Gebäuden, Plätzen und Stadträumen untergeordnet und einheitlicher gestaltet werden - so könnte beispielsweise blinkende Werbung ausgeschlossen werden. Zusätzlich soll eine weitere Satzung auch die Gestaltung von Markisen, Automaten, Fenstern und Schaufenstern regeln.

Neue Satzung könnte 2020 in Kraft treten

Schon im Beteiligungsprozess zum City-Gutachten sei laut Stadtverwaltung eine Werbeanlagensatzung gefordert und diskutiert worden. Auch aus einer nicht repräsentativen Online-Befragung auf dem Beteiligungsportal der Stadt sei der Wunsch nach der Eindämmung bewegter Reklame laut geworden.

Einen ersten Entwurf für die Satzung möchte die Verwaltung im Oktober vorstellen. Die Satzung könnte dann 2020 gültig werden.

