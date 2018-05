Die Karlsruher Privatbrauerei Hoepfner erhält vom Land Baden-Württemberg Denkmalförderungsbescheide für den Erhalt und die Pflege der historischen Hoepfner-Burg. Einige Dächer wurden nun restauriert.

Einige Dächer der Karlsruher Hoepfner-Burg in der Oststadt wurden einige Dächer mit handgearbeiteten Ziegeln und aufwendigen Blecharbeiten neu gedeckt. "Wir freuen uns, dass diese Maßnahmen mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg finanziell gefördert werden", wird Burgherr Friedrich Hoepfner bei der Übergabe der Förderungsbescheide von Staatsekretärin Katrin Schütz zitiert. Mehr als 90.000 Bau- und Kunstdenkmäler gibt es in Baden-Württemberg, dazu kommen über 60.000 archäologische Denkmäler.

Diese besonders reiche Kulturlandschaft, gilt es zu schützen, so Schütz. "Mit der Denkmalförderung leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag", erklärt die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, die die Förderbescheide überreichte. In ihren vielfältigen Immobilien-Projekten setze die Hoepfner Bräu immer wieder auf den behutsamen Erhalt des Schönen und Althergebrachten. Über 6 Millionen Euro hat Hoepfner in den letzten zwei Jahren investiert, um den Bestand zu erhalten und die Umnutzung der stillgelegten Mälzerei in modernste Büro- und Tagungsräume möglich zu machen. Allein in den Erhalt der Dächer wurden über 700.000 Euro investiert.

Die nun vom Land Baden-Württemberg überreichten Zuwendungsbescheide decken mit einer Summe von 117.710 Euro einen Teil der denkmalbedingten Mehrkosten des Hoepfner-Flaggschiffs. Man sei Stolz, die Dächer nach den rekonstruierten Verlege-Plänen des 19 Jahrhunderts mit handgefertigten Ziegeln decken zu können, berichtet Hausarchitekt Ralf Kowalsky.

Beim Burgturm sind es etwa 5.000 einzelne Ziegelsteine, die in einem dreifarbigen Muster aufgebracht wurden, das Dach der ehemaligen Mälzerei wird von einem zweifarbigen Muster bedeckt. Die Burg wurde zwischen 1896 und 1897 im historistischen Stil erbaut und isdt heute ein Wahrzeichen in der Karlsruher Oststadt und das Flaggschiff der Privatbrauerei Hoepfner.