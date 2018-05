vor 8 Stunden Karlsruhe Citywerkstatt zur Karlsruher Innenstadt: Bürger können Anregungen einbringen

Die Stadt Karlsruhe hat im Oktober 2017 ein Gutachten zur Zukunftsfähigkeit der Karlsruher City als Einzelhandelsstandort 2030 in Auftrag gegeben. Erste Erkenntnisse werden die Gutachter am Donnerstag, 7. Juni, ab 19 Uhr im Stephanssaal, in einer Citywerkstatt vorstellen. Aber auch die Bürger können sich an diesem Tag äußern.