vor 20 Stunden Philippsburg Castor-Behälter aus Frankreich sollen 2019 nach Philippsburg

Im nächsten Jahr sollen voraussichtlich fünf Castor-Behälter mit radioaktivem Abfall aus französischer Wiederaufarbeitung in Philippsburg eingelagert werden. Das beauftragte Transportunternehmen habe am Dienstag eine Transportgenehmigung beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit beantragt, teilte der Energiekonzern EnBW in Karlsruhe mit.

