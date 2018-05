Jedes Jahr wird im CHE-Hochschulranking ein Drittel der Studienfächer neu bewertet - mit dabei sind auch diesmal wieder die Hochschule Karlsruhe (HsKA) und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Beide Einrichtungen zeigen sich mit den Ergebnissen zufrieden.

Die aktuellen Ergebnisse: Am KIT sind die Studierenden der Bachelor-Studiengänge Informatik, Sport/Sportwissenschaft und Chemie besonders zufrieden mit ihrer Studiensituation. In einer Befragung des CHE Hochschulrankings schnitten Informatik (acht von zwölf möglichen Platzierungen in den Spitzengruppen des Rankings), Sport/Sportwissenschaft (sieben von dreizehn möglichen Spitzenplatzierungen) sowie Chemie (fünf von sieben möglichen Spitzenplatzierungen) besonders gut ab. Befragt wurden die Studierenden zu ihrer allgemeinen Studienzufriedenheit ebenso wie zu zentralen Aspekten ihres Studiums, etwa dem Lehrangebot, der pädagogischen Betreuung, der Infrastruktur auf dem Campus und dem Praxisbezug.

Im zweiten Bestandteil des Rankings - den "Fakten zu Lehre und Forschung" - schnitten von den acht evaluierten Studiengängen des KIT insbesondere Informatik und Sport/Sportwissenschaft weit überdurchschnittlich ab. "Die Informatik punktete unter anderem mit einer starken internationalen Ausrichtung und einem hohen Promotionsaufkommen, während bei Sport/Sportwissenschaft neben der ausgeprägte Bezug zur beruflichen Praxis zu Buche schlug", so das KIT.

KIT an der Spitze im Land

Berücksichtigt man sämtliche der aus Studierendenbefragung und Kennzahlenerhebung gespeisten Indikatoren des Rankings, zählen die Studienangebote des KIT in Informatik und Sport/Sportwissenschaft zu den beliebtesten beziehungsweise besten des Landes (Informatik: Platz drei national, Sport/Sportwissenschaft: Platz zwei national).

"Als besonders stark erwies sich das KIT überdies in Sachen 'Unterstützung am Studienanfang': Fünf von acht Studiengängen gelangten hier in die jeweilige Spitzengruppe", heißt es in einer Pressemitteilung weiter. In dieser für Erstsemester besonders wichtigen Kategorie werden die Start-Angebote der Hochschulen zur Orientierung, zur Beratung und zum Kompetenzaufbau bewertet.

Ergebnisse der Hochschule Karlsruhe

Die HsKA erreichte in vier von fünf zentralen Bewertungskategorien eine Platzierung in der Spitzengruppe: Ihre Informatikstudierenden schätzen besonders die allgemeine Studiensituation und die Betreuung durch die Lehrenden. Besonders positiv heben die Studierenden auch die Studienorganisation, die Angebote zur Berufsorientierung und die IT- Infrastruktur hervor. In der Spitzengruppe liegt die HsKA auch bei den "Abschlüssen in angemessener Zeit". Bewertet wird hier der Anteil an Studierenden, die ihr Studium in der Regelstudienzeit plus ein beziehungsweise zwei Semester absolviert haben.

"Auch im 'Kontakt zur Berufspraxis' sind die Studienangebote in der Spitzengruppe zu finden", informiert die HsKA: Hier gingen Praxiselemente, Exkursionen, praxisorientierte Lehrveranstaltungen, Kontakt mit externen Praktikern in der Lehre und Abschlussarbeiten im Austausch mit der beruflichen Praxis in die Bewertung ein.

Campustag Hochschule Karlsruhe Alle Bilder

"Die Ergebnisse in diesem renommierten Hochschulranking", betont Frank Artinger, Rektor der Hochschule Karlsruhe "bestätigen uns seit Jahren immer wieder die hohe Qualität unserer Studienangebote, die wir insbesondere durch eine enge Verzahnung von Lehre und angewandter Forschung erreichen. Das eröffnet unseren Absolventinnen und Absolventen weltweit beste Berufschancen. Besonders deutlich unterstreichen die Ergebnisse die Praxisorientierung unserer Studienangebote sowie deren internationale Ausrichtung - beides zentrale strategische Ziele in unserer Hochschulausbildung."