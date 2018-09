Bundesweite Streiks bei Ryanair: Karlsruher Fluggäste haben Glück - keine Flugausfälle am Baden-Airpark

Wegen des angedrohten Streiks des Flugpersonals hat die Fluggesellschaft Ryanair für diesen Mittwoch 150 Flüge von und nach Deutschland gestrichen. Die gute Nachricht für alle, die vom Flughafen Baden-Airpark (FKB) mit dem Billigflieger in den Urlaub starten: Der FKB wird von den Streiks nicht betroffen sein.

"Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) wurden von Ryanair keine Flüge gestrichen", erklärt eine Sprecherin des Flughafens Karlsruhe/ Baden-Baden auf ka-news-Nachfrage. Von den am FKB stationierten Ryanair-Maschinen sind fünf Abflüge und genauso viele Landungen geplant. Am Morgen, um kurz nach 8 Uhr, sind bereits Maschinen nach Tel Aviv (Israel) und Lamezia Terme (Italien) gestartet.

Auch bei den Flügen nach London-Stansted, Palma de Mallorca und Bari (Italien) soll es keine Einschränkungen geben. " Dazu kommen die Umläufe aus und nach Sofia und Girona, die planmäßig von nicht am FKB stationierten Crews durchgeführt werden", so die Sprecherin weiter.

Der erste gemeinsame Streik von Piloten und Flugbegleitern soll den Billigflieger Ryanair nach dem Willen der Gewerkschaften hart treffen. Es werde für Ryanair sehr schwierig, noch Flugzeuge aus Deutschland zu bewegen, sagte der Sprecher der Vereinigung Cockpit, Markus Wahl, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).