Nach 12 Jahren im Amt verlässt die bisherige Geschäftsführerin Andrea-Alexa Kuszák den Karlsruher Radiosender "Die neue Welle". Als Ersatz wurde der bisherige Programmchef des Senders "Donau 3 FM" gewonnen: Robin Schuster.

Nach 12 Jahren als Geschäftsführerin will sich die bisherige Senderchefin der "neuen Welle", Andrea-Alexa Kuszák, neuen Herausforderungen widmen. Das berichtet der Karlsruher Radiosender in einer Pressemeldung. Als Nachfolger konnte der Sender Robin Schuster gewinnen, der nach Angaben der Pressemeldung bei Donau 3 FM "die sehr erfolgreiche Reichweitenentwicklung verantwortet, und sich darüber hinaus als professioneller Repräsentant des Unternehmens profilieren konnte." Er tritt die Stelle am 1. April 2018 an.