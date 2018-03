Bei der Karlsruher Messe- und Kongress GmBH (KMK) blickt man sehr zufrieden auf das Jahr 2017 zurück. Trotz Schließung der Stadthalle und damit der Wegfall einer großen Location für Messen und Ausstellungen, kamen so viele Besucher wie noch nie.

Das vergangene Jahr war ein gutes Jahr, das teilt die KMK in einem Bericht an die Presse mit. 2017 kamen mehr als 800.000 Besucher zu den Messen der KMK. "Trotz der Schließung der Stadthalle kamen so viele Besucher wie nie zuvor", so die KMK. "Dieses Ergebnis ist auch der verstärkten Nutzung der ertüchtigten Gartenhalle zu verdanken, die viele Veranstalter vorübergehend anstelle der geschlossenen Stadthalle akzeptieren."

Eine weitere Bestmarke erreichte die KMK, laut eigener Aussage, bei den vermieteten Quadratmetern. Auf 618.000 Quadratmeter beliefen sich diese im Jahr 2017. Das entspricht fast 90 Fußballfeldern und knapp 10 Prozent Zuwachs gegenüber dem turnusmäßigen Vergleichsjahr 2015. Die Zahl der Veranstaltungen insgesamt stellte sich im Vergleich zu den Vorjahren als stabil dar und lag bei 301.

Die Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe und Aufsichtsratsvorsitzende der KMK, Gabriele Luczak-Schwarz, bilanziert zu diesen Ergebnissen: "Die kontinuierliche Arbeit der KMK in den letzten Jahren zahlt sich für den Standort Karlsruhe aus. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, so viele Gäste und Veranstaltungen in die Fächerstadt zu holen. Die modernisierte Stadthalle wird eine gute Voraussetzungen für die Ausweitung des Kongressgeschäfts bieten und damit unserer Region weiteren Auftrieb geben."