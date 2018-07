Die Wohnzufriedenheit in Karlsruhe und der Region ist extrem hoch. Zu diesem Schluss kommt der Regionalverband in einer Umfrage, bei der mehrere tausend Haushalte befragt wurden. Demnach sind 98 Prozent der 6.000 befragten Haushalte in der Region Mittlerer Oberrhein zufrieden mit der eigenen Wohnsituation. Ein großes Problem bleibt aber weiterhin die angespannte Wohnungsmarktlage.

"Wer hier wohnt, möchte bleiben. Entsprechend speist sich auch die Nachfrage nach neuem Wohnraum mehrheitlich aus der eigenen Gemeinde. Das spricht für die Attraktivität unserer Region", freut sich Karlsruhes Landrat Christoph Schnaudigel, der Verbandsvorsitzender des Regionalverbandes ist. Er sieht darin gleichzeitig eine Bestätigung für die bisherige Wohnraumpolitik im Rahmen der Regionalplanung.

"Bei uns sind es laut der Studie über achtzig Prozent der umzugswilligen Haushalte, die sich explizit innerhalb von Karlsruhe nach einem neuen Wohnstandort umschauen", erklärte Oberbürgermeister Mentrup. Gleichzeitig verzeichnet Karlsruhe regionsweit aber die größte Zahl der befragten Haushalte (54,7 Prozent), die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche haben. Das macht deutlich, wie angespannt die Wohnungsmarklage in und um das Oberzentrum ist.

Hohe Zufriedenheit beim Wohnumfeld

Äußerst positiv fällt das Fazit der Beteiligten dagegen bei der Qualität des Wohnumfeldes aus. 98 Prozent der Befragten sind damit zufrieden bis sehr zufrieden. Hauptgründe dafür seien die kurzen Wege zu verschiedenen Infrastruktureinrichtungen, wie Nahversorgung, ärztliche Dienstleistungen oder Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. Auch ein guter Anschluss an den ÖPNV zähle zu den zentralen Standortkriterien.

Speziell bei Familien punktet auch die Nähe zu Kindergärten, Kitas und Schulen. Im Regionsdurchschnitt wollen lediglich rund drei Prozent der Befragten in den kommenden Jahren umziehen, so der Regionalverband in ihrem Pressebericht. Dahinter steht zumeist der Wunsch nach Wohneigentum oder Änderungen der Haushaltsgröße.

Befragung soll Aufschluss über Wohnsituationen schaffen

Hintergrund der Befragung ist die zunehmende Nachfrage nach Wohnraum in Verbindung mit einem angespannten Wohnungsmarkt, vor allem in Karlsruhe. Die Ergebnisse sollen als Entscheidungshilfe bei der Wohnraumentwicklung dienen und auf andere Regionen im Land übertragbar sein. "Gute Wohnstandards und intakte Städte sind für unsere Lebensqualität von großer Bedeutung", so die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Karin Schütz. Die Ergebnisse der Studie zeigten, wie unterschiedlich die Anforderungen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen an ihre Wohnung und ihr Wohnumfeld seien, ergänzt sie.

Die Fragen an die rund 6.000 repräsentativ ausgewählten Haushalte thematisierten die derzeitigen Wohnverhältnisse, also zum Beispiel Wohnform, Wohnungsausstattung und Modernisierungsstand. Ein weiterer Aspekt der Befragung war die wohnbegleitende Infrastrukturausstattung in Form von Geschäften zur Nahversorgung, Betreuungs- und Bildungseinrichtungen und ähnlichem.