Beliebte Pop-Up-Stores: Wie kommt man in Karlsruhe an eine Immobilie?

Sie schießen aus dem Boden wie Pilze und verschwinden meist auch genauso schnell wieder: Ob Global Player oder lokaler Kunsthandwerker - Pop-Up-Stores sind ein beliebtes Marketinginstrument, auch in Karlsruhe. Zudem beleben sie die Innenstädte und sind ein probates Mittel gegen unschönen Leerstand. Aber wie kommt man eigentlich an die Immobilie für einen Pop-Up-Store, was muss man bei der Eröffnung beachten?

Butlers, Adidas, Daimler - immer mehr große Unternehmen entdecken die Strategie der kurzzeitigen Ladenlokale für sich, aber auch Gastronomie, Kunsthandwerker und Designer schätzen die Möglichkeit, ihre Produkte in Boutiquen zu verkaufen, die nur für kurze Zeit in leerstehenden, innerstädtischen Premiumimmobilien entstehen. Damit sind die so genannten Pop-Up-Stores (aus dem Englischen für plötzliches Erscheinen "to pop up" und Geschäft "store") zu einem wichtigen Verbindungsglied zwischen dem Onlinehandel und dem stationären Handel geworden – ein "best of both ways".

Die temporären Ladeneinheiten geben den Produkten Exklusivität und wecken Neugier und Jagdinstinkt des modernen Kunden. Zudem sind sie in einer Zeit, in der immer mehr Unternehmen sich aufgrund steigender Raum- und Personalkosten auf den Onlinehandel beschränken, eine gute Möglichkeit saisonal und pointiert eine stationäre Verkaufsmöglichkeit zu schaffen.

So ist beispielsweise auch das Unternehmen Butlers, das erst vor kurzen aus Geldnot einige Filialen schließen musste, auf der Suche nach Immobilien, in denen Pop-Up-Stores eröffnet werden können. "Lifestyle statt Leerstand" nennt das Unternehmen die Idee: "Bei längerem Leerstand oder schlechter Vermietung droht ein Imageschaden. Eine kurzfristige Vermietung an uns ist daher für Hauseigentümer durchaus attraktiv. Und wir bleiben dank kürzerer Mietlaufzeiten flexibel", erklärt Butlers-Gründer und Geschäftsführer Wilhelm Josten die Idee gegenüber ka-news. Klingt kurios, schafft jedoch für Mieter und Vermieter eine echte Win-Win-Situation. Während große Unternehmen meist ohne Probleme auch Kurzzeitverträge mit Vermietern schließen können, ist das für regionale Künstler, Start-Ups und Kreative meist viel schwieriger.

Kreative werden unterstützt

Dennoch wächst auch in Karlsruhe das Interesse an Pop-Up-Stores, weiß Dirk Metzger vom K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro, das selbst vor einigen Jahren solch ein Projekt initiiert hatte und Kreative bei der Umsetzung unterstützt: "Wir haben gemerkt, dass das Interesse seit unserem Pop-Up-Store-Projekt Ende 2016 deutlich zugenommen hat, wir bekommen auch immer wieder Anfragen. Wenn man durch die Stadt läuft, sieht man in der Zwischenzeit immer öfter derartige Kurzeitläden."

Auf die Unterstützung der Stadt seien dabei die wenigsten Initiatoren mehr angewiesen, weiß er: "Die meisten Projekte entstehen mittlerweile ohne dass die Stadt ganz formal in die Umsetzung eingebunden ist. Bei Projekten aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft stehen wir, das K3, gerne beratend zur Seite oder vermitteln den einen oder anderen Kontakt."

Mehr Offenheit gegenüber dem Konzept

Überhaupt versuche das K3-Büro gerade Kreativunternehmer und Künstler gezielt bei derartigen Aktionen zu unterstützen: "Wir sind dabei, die Kontakte zu den Hauseigentümern auch hinsichtlich Pop-Up-Stores zu nutzen, durch gezielte Information das Interesse und die Bereitschaft zu vergrößern. Erfreulicherweise stellen wir eine größere Offenheit als noch vor ein bis zwei Jahren fest, denn letztlich profitiert auch der Vermieter davon, wenn der Laden bespielt ist und sich in einem positivem Licht präsentiert, " so Metzger im Gespräch mit ka-news.

In seinen Augen spielt auch der erfolgreiche Verlauf des K3-Projekts 2016/17 eine große Rolle: "Da auch konnten sich viele Hausbesitzer vor Ort ein konkretes Bild machen und so sind ganz direkte Kontakte zur Stadt entstanden. Die Zahl der Leerstände ist keine feste Größe, immer mal wieder gibt es Ladengeschäfte die kürzer oder länger leer stehen. Gerade in den Randlagen der Innenstadt sind es im Laufe der letzten Jahre mehr geworden."

Auch im Internet gibt es mittlerweile Agenturen, die sich auf die Vermittlung von Räumen für Pop-Up-Stores spezialisiert haben, so etwa brickspaces.de – eine Plattform, die auf die Kurzzeitvermietung von Immobilien in ganz Deutschland spezialisiert ist und sich als Mittler zwischen Vermieter und potenziellen Mietern sieht.

Keine festen Regeln - erlaubt ist, was gefällt

Für Dauer, Angebot und Aussehen der Pop-Up-Stores gebe es keine festen Regeln, das hänge alles vom Vermieter der Immobilie, dem Budget des Ladeninitiators und dessen Warenpalette ab. Für die Umsetzung einer solchen Idee gebe es auch kein Patentrezept, so der Karlsruher Experte: "Das Wichtigste ist sicher, dass er oder sie eine möglichst konkrete Vorstellung hat, was in dem Pop-Up-Store verkauft werden soll, wie das Ladenkonzept aussehen und auch wie der Look sein soll, gerade das Ambiente spielt eine große Rolle – und dann braucht man natürlich eine geeignete Verkaufsfläche", sagt Metzger weiter. "Sicher ist es hilfreich, wenn man vorab den einen oder anderen Pop-Up-Store besucht oder sich mit anderen Betreibern austauscht. Dann bekommt man sehr rasch ein Bild, was zu tun ist und ob man in der Lage ist, das zu stemmen."

"Lifestyle statt Leerstand": neue Konzepte in Karlsruhe

Über die positiven Aspekte für Unternehmer, aber auch für die Kommunen und die Bevölkerung, sind sich alle Beteiligten einig: Ganz direkt sei der Nutzen natürlich, dass erst einmal ein bunter Laden, in dem Leben herrscht, allemal attraktiver ist, als Leerstände, so Metzger. Aber auch die Erweiterung des Sortiments und frische, innovative Ladenkonzepte abseits der überall vertretenen Filialisten seien zweifellos ein Gewinn für die Innenstadt. Besonders erfreulich wäre es natürlich, wenn sich aus derartigen temporären Projekten sich auch dauerhafte Konzepte entwickeln würden, so Metzger abschließend.

Und so planen auch K3 und die Stadt Karlsruhe schon wieder neue Pop-Up-Konzepte und Events: "Ganz aktuell haben die Kollegen der Karlsruher Marketing und Event GmbH zusammen mit dem Kulturamt der Stadt 2018 ein neues Projekt zum Zwischennutzungsmanagement gestartet. Nicht-kommerzielle kulturelle Projekte können sich da um eine Förderung bewerben. Mit der Karlsruher Fächer GmbH arbeiten wir gerade an einem Projekt, in dem Kreative ab dem Sommer innovative Atelier und Kaufladenformate testen können."

