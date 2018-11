vor 56 Minuten Karlsruhe Bei Expedition in Parkanlagen: Neue und seltene Pilzarten in Karlsruhe entdeckt

Ein Forschungsteam vom Naturkundemuseum Karlsruhe hat in Karlsruher Parkanlagen neben zahlreichen raren Pilzarten auch zwei bislang unbekannte Arten entdeckt. Das teilt das Museum in einer Pressemitteilung mit. Die Wissenschaftler betonen in diesem Zusammenhang die große Bedeutung alter heimischer Baumarten für den Schutz von Pilzen.