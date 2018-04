vor 2 Stunden Karlsruhe Baustart für zwei neue EnBW-Windparks in der Nordsee

Der Bau von zwei neuen EnBW-Windparks in der Nordsee startet. Wie der Energiekonzern in Karlsruhe mitteilte, werden ab Donnerstag die ersten Fundamente für den Windpark "Hohe See" verschifft, der 95 Kilometer nördlich von Borkum und 100 Kilometer nordwestlich von Helgoland geplant ist.

