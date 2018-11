vor 57 Minuten Karlsruhe Baden-Württemberg will Cyberabwehr für Unternehmen ausweiten

Unternehmen in Baden-Württemberg sollen künftig deutlich besser gegen Cyberangriffe geschützt werden. In Baden-Württemberg seien besonders viele kleine und mittlere Unternehmen tätig, die noch nicht ausreichend gewappnet seien gegen solche Attacken, teilte der für Digitalisierung zuständige Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Karlsruhe.