vor 58 Minuten Baden-Baden Baden-Airpark beliebter Flughafen: Über 1,2 Millionen Passagiere sind hier 2018 abgehoben

Wer in Urlaub will, kann entweder den Zug oder das Auto nehmen. Schwierig wird es bei eine Reise auf eine Insel wie Mallorca. Da kann der geneigte Urlauber auch in ein Flugzeug steigen und einfach gen Süden fliegen. Der nächste Flughafen in der Region um Karlsruhe ist der Baden-Airpark bei Baden-Baden. Der konnte einen Zuwachs an Passagieren im vergangenen Jahr verbuchen.