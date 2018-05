Blühende Auftragslage für Handwerker in Karlsruhe und der Region, Bau-Boom wohin man schaut. Doch nach Feiern ist vielen Handwerksbetrieben trotzdem nicht zumute. Denn die Bauunternehmen aus der Region suchen dringend Nachwuchskräfte für ihre Betriebe. Viele Ausbildungsplätze blieben zuletzt unbesetzt und auf Dauer ist auch keine Besserung in Sicht. Eines der Hauptprobleme in diesem Fall - wie so oft - das Geld.

Handwerksbetriebe in und um Karlsruhe schlagen Alarm: 145 unbesetzte Ausbildungsplätze seien derzeit bei der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt gemeldet. Und dass sich in naher Zukunft etwas daran ändern könnte, scheint eher unwahrscheinlich. Dabei berichtete diese erst am Freitag wieder von einem aufblühenden und stabilen Arbeitsmarkt in Karlsruhe.

"Die meisten Chefs im Raum Karlsruhe sollten sich darauf gefasst machen, dass es vorerst extrem schwer wird, Azubis zu finden", erklärt Wolfgang Kreis in einer Pressemitteilung. Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Nordbaden übt massive Kritik an den Arbeitgebern der Baubranche. "Bauarbeitgeber begreifen immer noch nicht, dass es höchste Zeit wird, die Jobs auf dem Bau deutlich attraktiver zu machen. Das fängt bei der Lohntüte an und hört da auf, wo jungen Menschen die Perspektive von einer modernen Job-Zukunft auf der Baustelle gegeben werden muss", so Kreis.

"Betonkopf-Geiz-Mentalität" bei Bauunternehmern

Im Moment prallen der Kampf um die besten Köpfe auf eine "Betonkopf-Geiz-Mentalität" der Bauarbeitgeber, beurteilt Kreis die aktuelle Arbeitsmarktsituation auf dem Bau. Zuletzt scheiterten die Bau-Tarifverhandlungen bei der die IG Bau ein Lohn-Plus von 6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert hatte sowie ein 13. Monatseinkommen für alle Bauarbeiter. Für die Zukunft sei es nach Ansicht der Gewerkrschaft auch wichtig, dass Bauarbeiter die Anfahrt zur Baustelle bezahlt bekämen und die Arbeitgeber alle Ausbildungskosten übernehmen, etwa die Fahrtkosten zur Berufsschule.

Die Branche müsse den Azubis einfach mehr bieten, fordert Wolfgang Kreis in der Pressemitteilung. Bau-Boom, volle Auftragsbücher - doch viele wissen nicht, woher sie die Leute nehmen sollen, um die Arbeit zu erledigen. Das Angebot der Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen bezeichnet Kreis als "beschämend".

Ex-Minister als Streitschlichter

Ex-Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement soll jetzt als Schlichter zwischen den beiden Parteien verhandeln und die Arbeitgeber dazu bewegen, ein Angebot auf den Tisch zu legen, das den Vorstellungen der IG Bau entspricht. Wenn das nicht gelingt, schließt Wolfgang Kreis eine Eskalation des Bau-Streits nicht aus. Davon wäre dann auch der Raum Karlsruhe massiv betroffen. "Wir bereiten uns auf alles vor. Auch darauf, das Bauleben lahmzulegen. Vor allem setzen wir aber darauf, dass die Arbeitgeber eine Schlichtung als Chance begreifen",erklärt der Bezirkschef der IG Bau abschließend.

"Azubis erhalten Spitzenverdienst!"

In einer Pressemitteilung weißt die Bauwirtschaft die Kritik der Gewerkschaft an der Entlohnung der Lehrlinge zurück und spricht stattdessen von Spitzenverdienst und Top-Karrierechancen für die Auszubildenden. "Baulehrlinge belegen seit Jahren ungebrochen Rang 1 in der Liste aller handwerklichen Ausbildungsvergütungen", betont Thomas Möller von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Die Kritik von der IG Bau sei an der Entlohnung der Baulehrlinge am Rande der Tarifverhandlungen sei für ihn in keinster Weise nachvollziehbar. Die beruflichen Zukunftsperspektiven am Bau seien gerade für baugewerblich ausgebildete Lehrlinge hervorragend, betont Möller.

Statt die Arbeitgeber zu Unrecht zu kritisieren, sollte die Gewerkschaft dabei mithelfen, junge Menschen für die Baubranche zu begeistern, empfiehlt Thomas Möller weiter. Von Bauverbandseite arbeite man seit Jahren mit einer großen Nachwuchskampagne daran, so Möller. Dabei werden Jugendliche an Schulen mit einem multimedial ausgebauten Bau-Bus direkt Vorort angesprochen und über die Vielfalt der Bauberufe informiert. "In diese Kampagne hat unser Verband sehr viel Geld investiert, um qualifizierte Nachwuchskräfte für die Baubranche zu gewinnen."

Einig sind sich Bauwirtschaft und Gewerkschaft darin, dass seit Jahren händeringend Auszubildende und Fachpersonal gesucht würden. Dabei würden Studien zeigen, dass Menschen die eine Ausbildung am Bau begonnen haben, dort überdurchschnittlich zufrieden seien, erklärt Thomas Möller. "Einzelne Arbeitsschritte bauen aufeinander auf, junge Beschäftigte erleben dadurch eine häufig ungewohnte Wertschätzung ihrer Arbeit", preist Möller die Arbeit im Baugewerbe an. Zudem gäbe es gute Weiterbildungsmöglichkeiten und für engagierte Mitarbeiter bei entsprechender Eignung auch ohne höheren Schulabschluss die Möglichkeit in Führungspositionen aufzusteigen, so der Geschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg. Das Ausbildungsplätze oder sonstige Stellen unbesetzt blieben, sei nicht auf die Bezahlung zurück zuführen, sondern weil schlichtweg Bewerber fehlten.