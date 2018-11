vor 20 Stunden Pfinztal Auszeichnung für Unternehmen aus Pfinztal: Rosswag GmbH Preisträger des Landes-Innovationspreises

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat am Mittwoch den "Dr. Rudolf-Eberle-Preis" verliehen. Der Landes-Innovationspreis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert und wird alljährlich an mittelständische Unternehmen für ihre herausragenden Entwicklungen und Anwendungen neuer Technologien verliehen. In diesem Jahr kommt auch ein Preisträger aus dem Raum Karlsruhe - genauer aus Pfinztal.