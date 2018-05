vor 13 Stunden Julia Wessinger Karlsruhe Ausschreibung beendet: Viele Interessenten für den Durlacher Campingplatz - doch wann ist Eröffnung?

Mit dem Saisonstart zum 1. April öffnete in Karlsruhe kein einziger Campingplatz. Der letzte in Betrieb gewesene Platz in Durlach musste aufgrund Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Pächter geschlossen bleiben. Ein großer Verlust für die Stadt, findet die Karlsruher SPD-Fraktion und bringt das Thema erneut in den Gemeinderat. Doch das ist nicht die einzige Entwicklung in dieser Sache: Mittlerweile ist auch eine dazugehörige Ausschreibung beendet.