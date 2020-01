vor 20 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Ausbildungswahl in Zeiten des Fachkräftemangels: Warum die Messe "Einstieg Beruf" wichtig ist

Bäcker, Schreiner oder doch lieber IT-Experte? Die Wahl des richtigen Ausbildungsberufs kann Jugendliche schnell vor Probleme stellen. Hilfestellung soll die Messe "Einstieg Beruf" bieten, die am Samstag, 18. Januar, von 10 Uhr bis 15.30 Uhr in der Messe Karlsruhe stattfindet. Mehr als 370 Unternehmen stellen dort rund 180 Ausbildungsberufe vor. Warum die Messe - gerade in Zeiten des Fachkräftemangels - so wichtig ist - ka-news.de hat Vertreter von Arbeitsagentur, IHK und Handwerkskammer gefragt.