Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg hat seinen Aufschwung auch im Mai fortgesetzt. Auch in der Region Karlsruhe-Rastatt hat sich die Zahl der Arbeitslosen noch einmal nach unten entwickelt und somit den Arbeitsmarkt und die Wirtschaftskraft in der Region gestärkt. Weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bleibt auch die Nachfrage nach Arbeitskräften.

Insgesamt waren im Mai 18.411 Menschen ohne Arbeit und damit 514 weniger als im Vormonat April. Im Vergleich zum Vorjahreswert gab es sogar 1.146 weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 3,2 Prozent, das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Neben der positiven Arbeitslosenzahlentwicklung verzeichnet die Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt auch positive Signale der Arbeitskräfte-Nachfrage. Die Unternehmen meldeten dem Arbeitgeberservice 2.427 offene Stellen. Das derzeitige Gesamtangebot liegt aktuell bei 9.014 unbesetzten Arbeitsstellen. Die Region Karlsruhe folgt damit dem landesweiten Trend.

In vielen Regionen herrscht Vollbeschäftigung

Der Beschäftigungsboom in Baden-Württemberg ist ungebrochen. Die Arbeitslosenzahl liegt landesweit mit knapp 192.000 und einer Quote von 3,1 Prozent rekordverdächtig niedrig, heißt es in einer Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums. "Ich gehe davon aus, dass die Erfolgsstory am Arbeitsmarkt noch lange nicht vorbei ist", erklärte Arbeits- und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen am Mittwoch.

Nahezu alle Personengruppen profitieren vom starken Arbeitsmarkt

Bereits jetzt herrscht in den meisten Regionen des Landes erstmals seit Jahrzehnten statistisch gesehen wieder Vollbeschäftigung. Im Mai 2018 waren in Baden-Württemberg 17.470 Personen (8,3 Prozent) weniger arbeitslos gemeldet als im Mai 2017. In Deutschland spricht mein bei einer Arbeitslosenquote von 2 Prozent oder weniger von Vollbeschäftigung.

Neben Jugendlichen und älteren Menschen haben im Mai auch ausländische Arbeitslose von der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und der hohen Arbeitskräftenachfrage profitiert. Die Arbeitslosenquote von Ausländern habe sich gegenüber Mai 2017 (8,0 Prozent) auf 7,2 Prozent verringert. "Das ist ein positives Signal und ein Zeichen dafür, dass die Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern immer besser gelingt“, so die Ministerin weiter.