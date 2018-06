vor 8 Stunden Karlsruhe Auftakt für Chemie-Tarifverhandlungen in Karlsruhe

Mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Geld geht die Gewerkschaft IG BCE in die Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmabranche in Baden-Württemberg. Die erste Runde der Gespräche mit den Arbeitgebern beginnt heute in Karlsruhe.