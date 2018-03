Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg ist erfolgreich in den Frühling gestartet! Ein Trend dem auch Karlsruhe folgt: Die Arbeitslosenquote bleibt weiterhin auf konstant niedrigem Niveau.

Schon zwei Tage vor Monatsende veröffentlichen die Arbeitsagenturen sowie das Landesministerium wegen der Osterfeiertage die Zahlen des vergangenen Monats. Der Trend bleibt im März sowohl landesweit als auch in der Region Karlsruhe frühlingshaft sonnig auch wenn der Monat wettertechnisch eher frostig kalt war.

Im März 2018 waren in Baden-Württemberg mit 200.713 Arbeitslosen 9,8 Prozent weniger arbeitslos gemeldet als im Vorjahr. Damit sind landesweit 21.766 Personen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als im März 2017.

Die Vorboten der Frühjahrsbelebung machen sich auf dem Karlsruher Arbeitsmarkt bemerkbar. So sank die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt im März erneut. In Karlsruhe waren im Monat März 8.718 Menschen ohne Job und damit 632 weniger als noch im Februar. Mit 3.742 Arbeitsstellen wurden 313 Arbeitsplätze mehr geschaffen als im Monat zuvor.

Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen im Fokus

"Wir haben die niedrigste in einem März gemessene Arbeitslosenquote und gleichzeitig so viele offene Arbeitsstellen wie zuletzt vor über 20 Jahren. Dies zeigt, wie stabil der lokale Arbeitsmarkt ist und verdeutlicht, dass unsere Region sehr gut aufgestellt ist", kommentiert der Pressesprecher der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, Benjamin Gondro in der Mitteilung an die Medien. Um die vielen offenen Stellen dauerhaft zu besetzen, werde man in den kommenden Monaten dafür sorgen, die Abgangschancen aus der Arbeitslosigkeit noch weiter zu erhöhen, so Gondo.

Ziel sei es so die Zahl der arbeitslosen Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung und von Langzeitarbeitslosen durch gezielte Qualifizierung zu senken. Dadurch erhöhe sich ihre Chance, von dem positiven Arbeitsmarkt zu profitieren. "Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung führt zu sinkenden Arbeitslosenzahlen, davon haben in den vergangenen Jahren auch Langzeitarbeitslose profitiert. Ihre Zahl hat sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt in den letzten zehn Jahren halbiert." Durch intensive Betreuung und umfangreiche Qualifikations- und Integrationsstrategien möchte man nachhaltige Chancen für Langzeitarbeitslose schaffen.