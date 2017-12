Große Freude bei der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt: Die positiven Zahlen auf dem Arbeitsmarkt in Karlsruhe und Baden-Württemberg halten auch im November an.

Im vergangenen Monat waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt 18.930 Personen ohne Arbeit. Im Vergleich zum Vormonat entspricht das erneut einer positiven Veränderung der Arbeitslosenquote. Im November liegt diese bei 3,3 Prozent.

In acht der neun Geschäftsstellen im Bezirk Karlsruhe-Rastatt wurden im November demnach weniger Arbeitslose gezählt. Nur in Ettlingen stagniere die Arbeitslosenzahl, so die Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung.

Aktuelle Lage in Karlsruhe

In Karlsruhe hat sich die Arbeitslosigkeit von Oktober auf November um 94 auf 8.416 Personen verringert. Die Arbeitslosenquote veränderte sich nicht und liegt weiterhin bei 3,7 Prozent. In den vergangenen vier Wochen konnten in Karlsruhe 2.976 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden und gleichzeitig 2.889 Personen in der Karlsruher Hauptagentur arbeitslos gemeldet werden. Das seien laut Arbeitsagentur 63 mehr als im Vormonat.

1.106 neue Arbeitsstellen konnte der Karlsruher Arbeitgeberservice im vergangenen Monat aufnehmen. Das Gesamtangebot an freien Arbeitsplätzen liegt im Hauptagenturbezirk Karlsruhe bei 3.751 Stellen. Gesucht werden unter anderem männliche und weibliche Fachkräfte im Bereich Altenpflege, Gastronomieservice, Büro- und Sekretariatsbetrieb sowie Medizinische Fachangestellte, Helfer für Lagerwirtschaft, Fachkräfte und Helfer im Verkauf, Berufskraftfahrer für Güterverkehr sowie Reinigungkräfte.

Ingo Zenkner, Vorsitzender der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt, sieht die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt positiv. Beim ersten Wintereinbruch rechne er jedoch mit "frostigeren Bedingungen" am Arbeitsmarkt. "Die jahreszeitlich bedingten Einflüsse könnten die Arbeitslosigkeit wieder leicht ansteigen lassen", so Zenkner in einer Pressemitteilung.

Um den witterungsbedingten Anstieg so gering wie möglich zu halten, rät Zenkner den Betrieben der Garten- und Landschaftsbaubranche sowie dem Dachdecker-Handwerk, die Möglichkeit des so genannten Saison-Kurzarbeitergeldes zu nutzen. Dabei handelt es sich um eine Leistung die zum Ziel hat, Arbeitnehmer bei saisonalen Arbeitsausfällen in der "Schlechtwetterzeit", vorrangig in den Wintermonaten, nicht in die Arbeitslosigkeit zu entlassen, sondern sie im Betrieb zu halten und damit die Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren.

Schwerbehinderte profitieren von guter Konjunktur

Einen merklichen Rückgang bei der Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten ist aus Zenkners Sicht besonders erfreulich. Im Jahr 2017 konnten rund 420 Menschen mit Behinderung, durch Unterstützung des Reha-Teams der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Zenkner hofft darauf, dass Unternehmen in der Region auch weiterhin soziale Verantwortung übernehmen und Menschen mit einer Behinderung beschäftigen. "Häufig sind Behinderte gut ausgebildet, besonders hoch motiviert und für bestehende Teams eine Bereicherung", wird der Vorsitzende der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt zitiert.

Regionale Unternehmen offener für Neu-Einstellungen

Die Arbeitslosenquote wird nach Angaben der Agentur für Arbeit auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen berechnet. Diese veränderte sich im Vergleich zum Vormonat im Gesamtbezirk um 0,1 Prozentpunkte auf aktuell 3,3 Prozent. Wie die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt in ihrer Pressemitteilung bekannt gab, meldeten sich in den vergangenen vier Wochen 6.198 Personen arbeitslos. 6.454 Männer und Frauen konnten ihre Arbeitslosigkeit wieder beenden.

Die Einstellungsbereitschaft der regionalen Unternehmen habe sich aus Sicht der Agentur für Arbeit gegenüber dem Vorjahr positiv verändert. Arbeitgeber meldeten dem Arbeitgeberservice im November 2.542 neue Arbeitsstellen. Das waren 186 mehr als im Vorjahr. Seit Januar 2017 konnte der Arbeitgeberservice etwa 28.250 neue Stellen aufnehmen und damit 1.764 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Gesamtangebot im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt liege aktuell bei 8.741 Stellen.

Jugendliche profitieren von hoher Arbeitskräfte-Nachfrage

Der Arbeitsmarkt bleibt auch im landesweiten Trend positiv und ist laut Wirtschafts- und Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut auf dem Weg zur Vollbeschäftigung. Der Südwesten nehme mit einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent damit erneut eine Spitzenposition im Bundesvergleich ein, so Hoffmeister-Kraut.

Im November 2017 waren in Baden-Württemberg knapp 198.000 Menschen ohne Arbeit. Das sind rund 2.400 Personen weniger als im Oktober und ist der niedrigste Wert in einem November seit 1991. Vor allem Jugendliche konnten im November von der hohen Kräftenachfrage profitieren. Die Firmen des Landes hatten den Agenturen der Bundesagentur für Arbeit im November fast 108.000 offene Stellen zur Vermittlung angeboten. Das waren knapp 12.700 mehr als im Vorjahr.