vor 7 Stunden Karlsruhe/Stuttgart Arbeitsmarkt im Januar: Positiver Trend setzt sich fort - auch in Karlsruhe

Am Mittwoch wurden die ersten Arbeitsmarktzahlen des neuen Jahres präsentiert. In Karlsruhe wie auch in ganz Baden-Württemberg hält der positive Trend dank hoher Nachfragen an, auch wenn die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt leicht gestiegen ist.

