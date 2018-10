Das Fächerbad in der Karlsruher Waldstadt wird zwischen Donnerstag, 25. Oktober und Freitag, 2. November 2018 geschlossen bleiben. Ab Samstag, 3. November 2018, werde das Sport- und Familienbad dann wieder für Sportbegeisterte und Entspannungssuchende im neuen Glanz geöffnet sein, kündigt die Karlsruher Bäder-Gesellschaft an.

Vor allem Sportschwimmer genießen die Vorteile des Fächerbades in der Karlsruher Waldstadt. Herzstück des Badebereichs ist das 50-Meter Becken im Innenraum. Zur Zeit befindet sich das Fächerbad in einer komplexen Baustellensituation: der Eingangsbereich wird neu gestaltet, auch die Sauna-Umkleiden werden erneuert und der Gastronomiebereich erhält ein neues Gesicht.

Das beliebte Sport- und Familienbad wirft sich für seine Besucher in Schale und wird ab Anfang November in einem neuen Erscheinungsbild seine Pforten öffnen. Um die Bauarbeiten vollumfänglich fertigstellen zu können, muss das Bad für neun Tage geschlossen werden. Gefeiert wird das Opening zwischen 14 und 18 Uhr mit einer Family-Pool-Party, die für Groß und Klein jede Menge Action und Spaß bietet, so die Ankündigung der Bäder-Gesellschaft.

