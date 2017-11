Eine Kampagne zur Abfallvermeidung in Europa soll auf das Müll-Problem aufmerksam machen und Wege zur Wiederverwertung zeigen. Mit AfB und Lush engagieren sich auch zwei Unternehmen aus der Region an der Aktionswoche.

Vom 18. bis zum 26. November 2017 findet die "Europäischen Woche der Abfallvermeidung" (EWAV) statt. Zum achten Mal will die Kampagne zusammen mit Unternehmen und Betrieben zur mehr Abfallvermeidung animieren. Die Aktionswoche findet in 33 Ländern Europas und angrenzenden Staaten statt, allein in Deutschland sind über 1.000 Aktionen gemeldet. Darunter befinden sich auch zwei Unternehmen aus der Region: Der Recycling-Betrieb "Arbeit für Menschen mit Behinderung" (AfB) aus Ettlingen und das Kosmetikgeschäft "Lush" aus Karlsruhe.



AfB bietet kostenlose Datenvernichtung

Die diesjährige Aktionswoche steht unter dem Motto "Gib Dingen ein zweites Leben! Weitergeben statt aufgeben, reparieren statt wegwerfen". AfB hat sich seit 2004 darauf spezialisiert, IT-Hardware aufzubereiten. "Um das Bewusstsein für Abfallvermeidung und Wiederverwendung in der Öffentlichkeit zu steigern, nimmt AfB auch dieses Jahr an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung vom 18. bis 26. November teil", so das Unternehmen zu seinen Motivationsgründen in einer Pressemeldung.

Und was ist konkret geplant? "Während der Aktionswoche erhalten Sie für privat abgegebene IT- und Mobilgeräte gratis Datenvernichtungen", so die AfB, "geschultes AfB-Personal checkt Ihr Handy und zeigt wie Sie die Lebenszeit Ihres Smartphones verlängern können. Kommen Sie in unseren Store und entdecken Sie in der Tauschstation nützliches Laptopzubehör oder machen Sie anderen eine Freude, in dem Sie nicht mehr benötigtes Zubehör bei uns abgeben! Das AfB-Team richtet außerdem eine Sammelstation für Alt-Geräte ein. Jeder der seine gebrauchte IT-Hardware während der Aktionstage abgibt, erhält eine kleine Überraschung!"

Lush-Kosmetikgeschäft am Standort Karlsruhe:

Das Karlsruher Kosmetikgeschäft Lush nimmt zum dritten Mal an der Aktionswoche teil. Ihr Ziel: Nachhaltigkeit vor Ort vermitteln. Lush steht nach eigenen Angaben für handgemachte Kosmetik, die nach ethischen Maßstäben hergestellt wird. Wie kam es zu der Teilnahme? Das Unternehmen sei stark in den drei Kernbereichen Menschenrechte, Umwelt- und Tierschutz engagiert, heißt es auf ka-news-Anfrage.

Im Rahmen der Aktionswoche bietet das Unternehmen einen Workshop für "knot wraps" - Knotentücher - an: "Wir zeigen einfache Bindetechniken, mit denen beispielsweise Geschenke zu Weihnachten verpackt werden können. Das Tuch ist stets wiederverwendbar. Es entsteht somit kein Verpackungsmüll. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir hoffen, dass alle Besucher die Botschaft mit nach Hause nehmen, dass eine nachhaltigere Lebensweise gar nicht so schwer ist und jeder auch mit kleinen Schritten einen großen Beitrag leisten kann", so Tobias Kruse, PR-Manager des Unternehmens.

Weitere Informationen zur Kampagnenwoche und weiteren Aktionen gibt es unter: https://www.wochederabfallvermeidung.de/home/