vor 1 Stunde Rust 5,6 Millionen Gäste: Europa-Park meldet trotz Großbrand neuen Besucher-Rekord

Trotz eines Großbrandes im vergangenen Jahr hat der Europa-Park in Rust bei Freiburg erneut einen Besucherrekord aufgestellt. Mehr als 5,6 Millionen Menschen kamen 2018 in Deutschlands größten Freizeitpark, wie die Betreiber am Mittwoch bekanntgaben.