Ob Industrie, Dienstleistung oder Handwerk - der Mittelstand in Baden-Württemberg soll die Entwicklung bei der Digitalisierung nicht verpassen. Dafür stellt die Landesregierung nun vier Millionen Euro bereit, wie das Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte.

Mit dem Geld sollen Projekte gefördert werden, bei denen Unternehmen vom Digitalisierungswissen von Forschungseinrichtungen und Verbänden profitieren. "Damit wollen wir insbesondere kleine und mittlere Unternehmen unterstützen, ihr Wissen über intelligente, digital vernetzte Systeme sowie digitale Arbeits- und Geschäftsprozesse zu stärken", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Ziel ist es, die Ergebnisse und Erkenntnisse der Forschung auf kürzestem Weg dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, nämlich zu den Unternehmen. Beispiel: Das Projekt "IT-Security-Koffer" des Forschungszentrums Informatik Karlsruhe (FZI), das IT-Entwickler dabei unterstützen will, Sicherheitslücken bei der Entwicklung von IT-Produkten zu vermeiden. Oder auch das Projekt "DiKo best", an dem unter anderem die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg teilnimmt und das Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt, damit Betriebe ihre eigene Digitalisierungsstrategie entwickeln können.

Ausgewählt wurden die 15 Projekte bei einem Wettbewerb des Wirtschaftsministeriums, bei dem Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsverbände und berufliche Bildungseinrichtungen mehr als 50 Vorschläge eingereicht hatten.