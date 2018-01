Beim Blick aus dem Fenster der Stadtbahn soll man bald mehr sehen können, als nur die vorbeiziehenden Gebäude und Landschaften. Die Hochschule Karlsruhe arbeitet derzeit an einem "intelligenten Stadtbahnfenster", das Informationen anzeigen können soll.

Ein Blick auf das Bahnfenster – und schon ist der Fahrgast über das vorbeiziehende Museum und seinen Anschluss informiert. Was noch etwas nach Science-Fiction klingt will ein Konsortium unter Leitung der Hochschule Karlsruhe Realität werden lassen – in einer Zweisystem-Bahn der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Das berichtet das Verkehrsunternehmen in einer Pressemeldung.

"Wir lassen in 'SmartMMI' transparente Display- und innovative Mobiltechnologien für Fahrgäste des ÖPNV zur greifbaren Realität werden. Aktuelle und hochrelevante Informationen finden so direkt den Weg zum Nutzer – und machen den ÖPNV mit digitalen Technologien attraktiver", sagt Professor Schlegel, der als Leiter des Instituts für Ubiquitäre Mobilitätssysteme der Hochschule Karlsruhe auch das Gesamtprojekt koordiniert. Das Projekt SmartMMI wird bis zum Jahr 2020 mehrstufig Lösungen entwickeln.

Smart Window soll unter anderem das Wetter anzeigen

Mit dem Initialtreffen am Mitte November fiel der Startschuss für das Forschungsvorhaben, Modell- und kontextbasierte Mobilitätsinformation auf Smart Public Displays und Mobilgeräten im öffentlichen Verkehr (SmartMMI) darzustellen. Als weitere Partner sind die Annax GmbH, die AVG, die Mentz GmbH und die USU AG mit an Bord. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) unterstützen das Projekt ebenfalls.

Mit dem Ziel, den Öffentlichen Verkehr (ÖV) weiterzuentwickeln und dem Fahrgast eine Mobility Experience zu ermöglichen, stellt das Projekt SmartMMI die Verbesserung der Informationsversorgung von Fahrgästen entlang ihrer Mobilitätskette in den Vordergrund. Damit sollen Fahrgäste situationsgerecht informiert werden über Störungsfälle, Planungsänderungen, touristische Zielen, das Wetter oder zu den entlang der Strecke erhältlichen Services. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Forschungsinitiative mFUND gefördert.