Volocopter heißt der diesjährige Gewinner des 20.000 Euro dotierten Innovationspreises NEO, der alljährlich von der Technologie Region Karlsruhe an herausragende Forschungs- und Innovationsleistung verliehen wird. Das Bruchsaler Unternehmen konnte sich in der Endrunde gegen seine vier Mitbewerber durchsetzen.

Die Volocopter ist Gewinner des Innovationspreises NEO 2017. Das Unternehmen aus Bruchsal überzeugte die 14-köpfige Jury, unter dem Vorsitz von Technologie Region-Geschäftsführer Jochen Ehlgötz, die sich aus Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zusammensetzte, mit dem serienfähigen, senkrechtstartenden und emissionsfreien Volocopter.

Mit dem NEO 2017 suchte die Technologie Region Karlsruhe nach der besten Lösung für die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrssysteme, für Stadtentwicklung und Verkehrsplanung sowie für Bewusstseinsbildung und individuelles Mobilitätsverhalten. Am Mittwochabend wurde, in der Minerallraffinierie Oberrhein (MiRO) in Karlsruhe, der Gewinner bekanntgegeben.

Der Traum vom Fliegen

Wenn es nach den Bruchsaler Überfliegern geht, ist durch den Volocopter das "Fliegen für Jedermann" möglich. "Wir sind in der Lage, das Auto abzulösen", sagt Stefan Klocke über das neuartige Ultraleichtfluggerät, das im Juli eine Finanzierung von über 25 Millionen Euro mit Daimler und weiteren Investoren abgeschlossen hat.

Noch in diesem Jahr sollen in Dubai erste Demonstrationen als autonome Lufttaxi durchgeführt werden. "Wir versuchen in den nächsten fünf Jahren, das autonome Air-Taxi in Dubai zu etablieren", so Klocke weiter. Als voll elektrisch betriebenes Lufttaxi, das sich per App zu bestimmten Plätzen bestellen lässt, soll der "Volocopter 2X", autonom fliegend, wichtige Stationen verbinden können und damit den innenstädtischen Verkehr entlasten.

Weitere Finalisten

Neben dem Volocopter, waren auch die den Lieferverkehr in der Stadt reduzierende Software "MixMoveMatch" von Marlo Consultants nominiert sowie der "Bio Hybrid", eine Art Pedelec-Elektro-Pkw, aus dem Hause Schaeffler Technologies. Auch der digitale Service "pakadoo" von LGI, der es ermöglicht, private Pakete an den Arbeitsplatz zuzustellen und der Fahrradanhänger und Handwagen mit Elektromotor von Carla Cargo, hatten es in die Endrunde geschafft.