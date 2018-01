Müde und gestresst am Steuer? FZI-Projekt will Autofahren sicherer machen

Mit einer Kamera gelingt es Wissenschaftlern des FZI, Blinzelrate, Kopfhaltung und Mimik sowie die Herzfrequenz beim Autofahren zu messen. Das Projekt "Camera-based Driver State Monitoring" soll zu mehr Sicherheit am Steuer verhelfen und wurde nun auf der Fachmesse CES in Las Vegas einem Weltpublikum vorgestellt.

In welchem Zustand sich unser Auto während der Fahrt befindet, ist in vielen Fällen schnell zu erkennen. Moderne Bordcomputer weisen auf technische Defekte hin und die Motorkontrollleuchte läutet oftmals den nächsten Werkstattbesuch ein. Doch wie geht es dem Fahrer während der Autofahrt? Wissenschaftler am Karlsruher Forschungszentrum Informatik (FZI ) möchten den Zustand des Fahrers stärker in den Mittelpunkt stellen und entwickelten ein System für kamerabasierte Vitalparametererkennung im Fahrzeug. Das Projekt "Camera-based Driver State Monitoring" gibt es bereits seit etwa drei Jahren und es kann Auskunft über die Herz- und Blinzelrate, die Kopfhaltung sowie Emotionen des Fahrers geben.

So funktioniert die Vitalparametermessung

"Zuvor wurde am FZI bereits an Projekten zur Vitalparametermessung im Fahrzeug über im Fahrersitz oder Lenkrad verbaute Sensoren geforscht. Daraus entstand auch die Idee des kamerabasierten Ansatzes", erklärt Timon Blöcher, Wissenschaftler am FZI. Die kamerabasierte Messung liefere den Vorteil einer komplett berührungslosen Messung und sei darüber hinaus unabhängig von Kleidung oder Konstitution des Fahrers, fügt Blöcher hinzu.

Doch wie funktioniert die Vitalparametermessung? "Als Basis für die Messung dieser Faktoren dient ein sogenannter Facetracker, der den Fahrer in den von der Kamera gelieferten Bildsequenzen erkennt und verfolgt. Der Facetracker erkennt dabei verschiedene Merkmale im Gesicht, insbesondere die markanten Gesichtspartien wie Mund, Nase und Augen", informiert Blöcher. Damit der Facetracker in der Lage ist, diese Merkmale korrekt zu erkennen, muss zuvor ein Modell mit zahlreichen Bildern trainiert werden, in denen diese Merkmale im Gesicht händisch markiert werden.

Gesichtsfarbe verrät Herzschlag

"Die Erkennung der Blinzelrate aber auch der Kopfhaltung und Mimik liegt, vereinfacht formuliert, in der zeitlichen Analyse der Modellparameter - beziehungsweise der erkannten Merkmale im Gesicht. Der wohl spannendste Parameter ist allerdings die Herzrate", sagt Blöcher. "Spannend" ist dieser Parameter deswegen, da man sich zunächst fragen muss, wie die Herzrate mithilfe einer Kamera erfasst werden kann. Blöcher erklärt, dass es nach jedem Herzschlag zu einer leichten Farbänderung im Gesicht kommt. "Mit dem bloßen Auge kann man das nicht sehen, jedoch über Kameras und geeignete Software erfassen. Das System ermittelt dazu die Farbsignale aus verschiedenen Gesichtsregionen wie der Stirn oder der Wange und kombiniert diese dann in geeigneter Weise. Mittels neuartiger Bild- und Signalverarbeitungsalgorithmen kann aus diesem Signal dann die menschliche Herzrate abgeleitet werden."

"Das Erkennen medizinischer Notfälle ist möglich"

In einigen neueren Fahrzeugmodellen sind bereits Systeme zur Analyse der Müdigkeitserkennung verbaut, diese beruhen allerdings vor allem auf Veränderungen im Lenkverhalten. Auch gebe es bereits Systeme, bei denen eine Kamera auf den Fahrer gerichtet sei und beispielsweise die Lidschlagfrequenz und Blickrichtung zur Müdigkeits- und Aufmerksamkeitserkennung genutzt werde, so Blöchner. Dennoch gibt es hier große Unterschiede zum FZI-Projekt: "Unser System ist in der Lage, neben diesen Parametern, zum einen Vitalparameter wie die menschliche Herzrate und zum anderen die Mimik des Fahrers über die Kamera im Innenraum zu erfassen. Durch diese neuen Parameter und deren kombinierte Auswertung erhalten wir ein noch genaueres Bild über das Müdigkeits- oder Aufmerksamkeits-Level des Fahrers. Außerdem geben die Messungen über die Vitalparameter Aufschluss über den Stresszustand oder das Wohlbefinden des Fahrers oder Erlauben zukünftig sogar das Erkennen medizinischer Notfälle", erläutert Blöcher weiter.

In Kombination mit modernen Fahrerassistenzsystemen, wie einem Ablenkungswarnsystem oder einem medizinischen Nothilfeassistenten, könnten solche Systeme das Autofahren insgesamt berechenbarer und somit sicherer machen. "Auch können auf dieser Basis Lösungen für Fragestellungen wie die fahrerzustandsabhängige Adaption von Fahrerassistenzsystemen und HMI-Elementen oder die kontrollierte Rückgabe der Fahraufgabe beim teilautonomen Fahren entwickelt werden", fügt Blöcher noch hinzu.

FZI-Projekt in Las Vegas

Vom 9. bis 12. Januar nahm das FZI erstmals auf der International Consumer Electronics Show (CES), eine der weltweit größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik, in Las Vegas teil. Auf dem Stand der Ingenieursgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) erhielten die Karlsruher Wissenschaftler die Möglichkeit, ihr "Camera-based Driver State Monitoring"-Projekt zu eingebetteten Systemen und Sensortechniken zu präsentieren. "Das Feedback auf der CES war durchweg positiv. Wir hatten viele interessante Gespräche, sowohl mit Messebesuchern als auch mit Ausstellern aus dem gleichen Bereich, aus denen wiederum zahlreiche Ideen für die Optimierung und Erweiterung des Ansatzes entstanden sind", so Blöchers Messebilanz.

Und wann wird es die Vitalparametererkennung in unseren Autos tatsächlich geben? "Bisher gibt es noch keine Zusammenarbeit mit Automobilkonzernen, jedoch befinden wir uns in konkreten Gesprächen. Vielmehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu sagen", sagt Blöcher abschließend.