Wein-App, Fitnesstrainer oder intelligentes Pflaster - die Konkurrenz im Gründerwettbewerb Grow war groß. Am Ende konnte sich das dreiköpfige Team "Usertimes" durchsetzen. Sie entwickelten eine schnelle Lösung, um Nutzertests durchzuführen und so Produkte intuitiver zu gestalten.

Usertimes möchte helfen, Produkte intuitiver zu gestalten indem sie externe Online-Nutzer­tests in die Entwicklung von Produkten integrieren. Für die Gewinner bedeutet der Sieg 3.000 Euro Preisgeld und kostenfreie Arbeitsplätze im Launchpad der PionierGarage. Mit dem Sieg haben die jungen Gründer nicht gerechnet, dennoch haben sie "immer an sich geglaubt". "Es war eine totale Überraschung für uns, aber es fühlt sich geil an!", sagen drei ehemaligen Studenten, die sich inzwischen Vollzeit ihrem Start-up widmen, gegenüber ka-news. Für die Zukunft will Usertimes "weiterhin Gas geben" und sein Team erweitern.

Was macht Usertimes?

"Für Unternehmen mit digitalen Produkten, die ihre Produktentwicklung vorantreiben, ist Usertimes die einfache und schnelle Lösung, um extern Nutzertest durchzuführen, bei denen ein passender Methodenmix vorgeschlagen wird, automatisiert durchgeführt und Berichte generiert werden", erklären Jonas Fuchs, Timo Schneider und Dominic Straub von Usertimes. Im Gegensatz zu klassischen Nutzertests funktioniert dies on Demand auch komplett online und wird durch intelligente Systeme unterstützt.

Die 3.000 Euro Preisgeld will Usertimes zum Großteil in Marketingaktivitäten zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Kundengewinnung nutzen. "Vermutlich in Verbindung mit einer neuen Praktikumsstelle in diesem Bereich", sagen die Gründer. "Aktuell sitzen wir im Cyberlab des Cyberforums und haben somit keine größeren Ausgaben für Miete zu leisten, können uns aber gut vorstellen, nach Ablauf der Förderung, die im Hauptpreis inbegriffenen sechs Monate in den Start-up-Räumlichkeiten der PionierGarage zu nutzen", erklärt Jonas Fuchs.

Insgesamt nahmen neun Teams am Grow-Finale teil. Die Wein-Upgrade-Plattform Colusto belegt den zweiten Platz und bekam 1.500 Euro. Auf Platz drei landete das Anti-Schlaganfall-Pflaster Sono (500 Euro). Weitere kreative Ideen des Wettbewerbs waren unter anderem eine Fitness-App, eine weltweite Online-WG-Suche, Lösungen für ein schenlles SmartHome oder eine Spenden-App für den Einzelhandel.

Die Teams im Überblick:

BestFit: Individuelle Trainingspläne BestFit entwickelte eine App für individuelle Trainingspläne. 23 verschiedenen Trainingsmethoden und fast 450 Übungen sollen für mehr Spaß beim Training durch viel Abwechslung sorgen. "Wir bringen den digitalen Gesundheitstrainer ins Fitnessstudio für Menschen mit Muskel-Skelett-Beschwerden", so die Gründer Christopher Oertel, Artem Titarenko und Marc Neuhoff. Mehr Informationen: https://bestfitapp.info

SunShift: Wetterplaner für Geschäftsführer Die vier SunShift-Gründer David Meiborg, Marcel Meckes, Johannes Brand und Tim Rädsch analysieren Geschäftsdaten und Umweltfaktoren, allen voran das Wetter, und erstellen anhand dieser Parameter einen zuverlässigen Umsatz-Forecast, planen den Personalbedarf und erstellen und verwalten den Schichtplan für die kommenden Tage.

Wir für Karlsruhe: Einkaufen und dabei Gutes tun "Unsere Mission ist es, die lokale Wirtschaft zu stärken und die sozialen Projekte bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen", sagen Moritz Röschl und Sebastian Bayer. Wir für Karlsruhe soll allen Bürgern die Möglichkeit bieten, beim Einkaufen etwas Gutes für die Region zu tun. "Wir wollen auf unserer Plattform Menschen, Gastronomen, Händler, Dienstleister, soziale Projekte, Vereine und Spenden zusammenführen und dadurch allen einen Mehrwert bieten".

Mehr Informationen: https://wir-für.de/

Colusto: Wein-App für Schnäppchenjäger Colusto ist eine Plattform für Weinliebhaber und Schnäppchenjäger: Wöchentlich wechselnde Kollektionen werden mit sogenannten Wein-Upgrades ergänzt. Zum Hofgut-Preis können beliebig viele Weinflaschen erworben werden, mit der App wird jede dritte Flasche durch eine höherpreisige Flasche ausgetauscht. "Mit unserem Konzept helfen wir Weingütern, Rabatte zu vermeiden und somit ihre Marken zu schützen. Gleichzeitig schaffen wir mit unserem Upgrade-Modell ein attraktives Angebot für unsere Kunden", informieren David und Kai Jeggle.



Mehr Informationen: https://www.colusto.de/

Usertimes: Netz-Performance messen



Mehr Informationen: https://usertimes.de/

Flatmates: WG-Suche leicht gemacht Flatmates ist eine digitale Plattform für Studenten weltweit. "Wir vereinfachen die WG/Mitbewohner-Suche - zudem wird das WG-Leben digitalisiert, informieren Raji Sarhi, Anna Loerzer, Kim Skade, Natalie Cuentas Zavala Ponce und Linus Schweizer.

Sono: Das intelligente Pflaster



Mehr Informationen: Theresa Schneider, Lukas Findeisen und Hannah Bott haben mit ein Pflaster entwickelt, das ein individuelles biometrisches Profil der tragenden Person erhebt und auf Basis der Daten eine zuverlässige Risikoeinschätzung für bestimmte Krankheitsbilder ermöglicht. "Dieses wird eine gezielte medikamentöse Behandlung und daraus resultierende Vorbeugung ermöglichen. Zunächst fokussieren wir uns auf das Krankheitsbild der Schlaganfälle", so die Gründer.Mehr Informationen: http://sonopatch.com/

Yunu: Mobiler Ernährungsberater



Mehr Informationen: Ernährung spielt für viele Menschen eine immer wichtigere Rolle im Leben. Die von André Herecki, Eduard Lichtenwald und Robert Otmar entwickelte App Yunu soll als mobiler Ernährungsberater fungieren und diese Entwicklung unterstützen.Mehr Informationen: http://yunu.coach/

Smartivate: Schnell und einfach zum SmartHome



Mehr Informationen:

Mit Smartrivate räsentieren die Gründer Anand Narasipuram, Jeevan Dasan und Sebastian Dahnert einen Online-Marktplatz mit einer "alles aus einer Hand"-Lösung für Smart Home-Produkte. "Kunden werden über die Nutzen von Smart Home-Produkten aufgeklärt. Maßgeschneiderte Lösungen, um ihre Häuser intelligent zu machen, werden den Kunden dort angeboten", erklären die Gründer.Mehr Informationen: https://smartivate.de/