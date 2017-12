Autonomes Fahren: Erste Autos sind seit heute in Karlsruhe unterwegs!

Seit Mittwoch, 6. Dezember, sind die ersten autonomen Fahrzeuge in Karlsruhe unterwegs. Am Nachmittag wird der Probebetrieb im Stadtteil Oststadt offiziell gestartet.

Seit Sommer 2017 wird an einigen Stellen im Karlsruher Stadtgebiet Messtechnik installiert. Der Grund: In Karlsruhe soll an der Zukunft des autonomen Fahrens geforscht werden. Hierfür sollen die Autos im fließenden Verkehr geprüft und weiterentwickelt werden.

Der Aufbau ist mittlerweile abgeschlossen und mit dem heutigen Mittwoch startet der Probebetrieb. Das teilt das Forschungszentrum Informatik am KIT (FZI) auf Anfrage von ka-news mit. Zunächst sollen die einzelnen Komponenten des Testfelds in der Oststadt geprüft werden, bevor im kommenden Jahr der offizielle Testbetrieb beginnt.

Fahrzeuge sind vor allem in der Oststadt unterwegs

2018 sollen in Karlsruhe verschiedene Einrichtungen und Hersteller ihre autonomen Fahrzeuge testen können. Ganz alleine fahren werden die Autos nicht: Während der Testfahrten der Forschungsfahrzeuge ist gemäß geltender Vorgaben immer ein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug, der jederzeit eingreifen kann, versichert das FZI.

Das betreibende Testfeld-Konsortium, bestehend aus Hochschulen, Städten und dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), hat in der Karlsruher Oststadt das erste Streckennetz im Testfeld Autonomes Fahren Baden-Württemberg aufgebaut. Die Strecke führt vom Karl-Wilhelm-Platz entlang der Haid-und-Neu-Straße und biegt in den Ostring ab. Vom Ostring aus führt die Strecke einerseits über die Wolfartsweierer Straße zurück zum Karl-Wilhelm-Platz, andererseits über die B10 weiter auf die Südtangente bis zur Kreuzung mit der Ebertstraße.

Weitere Informationen zum Testfeld-Betrieb sind für den Nachmittag angekündigt. Dann nämlich findet in der Fächerstadt eine Veranstaltung zum Testbeginn der Komponenten im Testfeld statt. Hierfür wird unter anderem der Ministerialdirektor im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, Uwe Lahl, nach Karlsruhe kommen.