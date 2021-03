vor 15 Stunden Iffezheim Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Iffezheim: Einmündung L 78b gesperrt

Am frühen Montagmorgen, gegen 5.45 Uhr, kam es auf der L 75 an der Einmündung zur L 78b zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Alfa Romeo Fahrer und einer Audi-Fahrerin. Beide Fahrer musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, die Einmündung wurde gesperrt. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Offenburg hervor.