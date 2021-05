vor 3 Stunden Durmersheim Zwei Männer bei Leitungsarbeiten in Durmersheim verschüttet: Ein Verletzter

Bei Leitungsarbeiten sind in Durmersheim (Kreis Rastatt) zwei Arbeiter verschüttet worden. Ein 28-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sein Kollege blieb unverletzt. Die Arbeiter hatten am Donnerstagnachmittag in etwa drei Metern Tiefe Leitungen verlegt, als eine Wand des Grabens einstürzte. Ein Kollege der Männer sowie Arbeiter einer weiteren Firma begannen den Angaben nach sofort damit, die Verschütteten auszugraben. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Der Graben sei mutmaßlich wegen der fehlenden Sicherung der Seitenwände eingestürzt, hieß es.