Rastatt vor 56 Minuten

Weiterer schwerer Unfall auf A5 bei Rastatt: Autofahrerin verstirbt in Karlsruher Klinik

Eine Autofahrerin ist nach einem schweren Unfall zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd am Dienstagabend, 20. Juni, in einer Karlsruher Klinik verstorben. Fünf weitere Personen wurden schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme war die A5 vorübergehend voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die linke Fahrspur am Unfallgeschehen vorbeigeleitet.